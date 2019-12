Düstere Weihnachten in Düsternort – diese Befürchtung haben zahlreiche Bewohner der Düsternortstraße. Wie berichtet, hat der Energieversorger EWE im September eine ganze Häuserreihe an der Düsternortstraße vom Stromnetz abgeschnitten, nachdem der Hauseigentümer Altro Mondo die Stromzahlungen der Mieter nicht mehr weitergeleitet hatte. Seit Anfang Dezember versorgt die EWE nun einige der Häuser wieder mit Strom, nicht jedoch die Hausnummern 62, 64 und 68. Für das Ehepaar Götter in der zweiten Etage von Nummer 62 ist die Lage wenige Tage vor Heiligabend weiterhin prekär. Das Ehepaar sitzt im Dunkeln, die Heizung läuft nicht, die Außentemperaturen sind höher als in der Wohnung.

„Geld für Kerzen haben wir nicht mehr“, bedauert Frank Götter. Warm gegessen hätten sie schon seit Monaten nicht. Seit der umfangreichen Berichterstattung in den Medien hätten sich weder der Vermieter Altro Mondo noch Vertreter der Stadt bei ihnen gemeldet, obwohl die Stadtverwaltung angekündigt hatte, sich für die Belange der Altro-Mondo-Mieter einzusetzen. „Wir waren zusammen beim Ordnungsamt und haben dort um Unterstützung gebeten. Aber die sagten nur, dass sie nichts machen können“, berichtet Petra Götter resigniert.

Petra und Frank Götter hoffen, Heiligabend im Warmen verbringen zu können. (MÖLLERS)

Neue Zentralheizung im März

„Nachts können wir wegen der Kälte nicht schlafen“, erzählt Petra Götter. An den Wänden laufe das Wasser herunter und es hätten sich zahlreiche Schimmelstellen gebildet. „Wir haben gehört, dass das Gebäude eine neue Zentralheizung bekommen soll – aber erst im März, wenn es draußen schon wieder warm wird“, sagt sie kopfschüttelnd.

Für die Götters bildet sich nun jedoch ein Silberstreif am Horizont: Eine Bremer Haustechnikfirma ist nämlich derzeit in den Kellerräumen zugange. „Wir sind dabei, die gesamte Zähleranlage zu erneuern“, sagt Kai Schulze, der Geschäftsführer des Meisterbetriebs für Elektrotechnik. Altro Mondo habe sein Unternehmen kurzfristig beauftragt, und er arbeite mit Hochdruck daran, die Stromversorgung in den betroffenen Gebäuden an der Düsternortstraße wiederherzustellen. Schulze berichtet von schweren Vandalismusschäden an den Zähleranlagen, von Stromdiebstahl und von freiliegenden stromführenden Teilen. „Das war lebensgefährlich“, sagt er und kann die Entscheidung, den Strom abzustellen, daher nachvollziehen.

Mehr zum Thema Mieter ohne Strom Licht aus in Delmenhorst-Düsternort Im Delmenhorster Stadtteil Düsternort leben Mieter in mehreren Wohnblöcken seit Monaten ohne Strom. ... mehr »

Nun seien vandalismussichere Türen vor den Zählern installiert worden, und Schulze setze alles daran, dass die Haushalte noch vor den Weihnachtsfeiertagen, ansonsten kurz danach, wieder am Stromnetz angeschlossen sind. Gute Nachrichten also für die Götters und ihre Nachbarn. Für sie könnte sich doch noch ein kleines Weihnachtswunder an der Düsternortstraße erfüllen: Heiligabend in einer beleuchteten Wohnung zu verbringen.