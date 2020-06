Weil die Kitas coronabedingt schließen mussten, fehlen der Gemeinde Ganderkesee in diesem Jahr voraussichtlich 310 000 Euro an Elternbeiträgen. Das ist nur einer von vielen Posten, die den Haushalt in dieser Situation belasten. (Schuldt/dpa)

Ganderkesee. Wenn die Ganderkeseer Gemeindeverwaltung in den vergangenen Jahren ihre Haushaltspläne vorgestellt hat, dann war die Stimmung meist mit Champagnerlaune zu beschreiben – so gut waren die Zahlen. Doch damit ist jetzt erstmal Schluss: Wenn die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen an diesem Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr im Rathaus den ersten Nachtragshaushalt für 2020 beraten, dann wird der Erste Gemeinderat Matthias Meyer den Fraktionen eher düstere Prognosen zu berichten haben.

Ursprünglich hatte die Verwaltung für dieses Jahr im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 1,8 Millionen Euro kalkuliert. Durch die Veränderungen der Corona-Pandemie werde sich nun ein Fehlbedarf ergeben, die Finanzexperten im Rathaus gehen derzeit von etwa drei Millionen Euro aus. Die gute Nachricht: An Haushaltsresten, Rückstellungen oder Rücklagen hat die Gemeinde noch 4,81 Millionen Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung. „Der Fehlbedarf kann daher mit der Überschussrücklage aus den positiven Abschlüssen vergangener Jahre verrechnet werden, sodass 2020 kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Coronabedingt fehlen der Gemeinde unter anderem 310 000 Euro an Elternbeiträgen in den Kindertagesstätten, 80 000 Euro an Vergnügungssteuer sowie 85 000 Euro aufgrund des eingeschränkten Betriebs der Regio-VHS. Aber auch unabhängig von der Corona-Krise ergeben sich einige Veränderungen: 40 000 Euro mehr für die Sanierung der Mensa der Oberschule Bookholzberg, 50 000 Euro zusätzlich für den Baumschutz (sofern die Regelung denn beschlossen wird) sowie 46 000 Euro weniger Einnahmen bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Höherer Zuschuss für Bäder

Im Bereich der Bäder erhöht sich der Zuschussbedarf von 1,2 Millionen Euro auf 1,6 Millionen Euro, sofern das Saunahuus seinen Betrieb spätestens am 1. August wieder aufnehmen kann. Sollte die Einrichtung bis Jahresende geschlossen bleiben, würde das den Fehlbetrag auf über 1,7 Millionen Euro klettern lassen. Auch das renovierte Freibad werden in dieser Saison gewiss keine 60 000 Badegäste mehr besuchen. Wegen des verkürzten Öffnungszeitraums und der Besucherbeschränkung plant Bäderchef Henry Peukert nunmehr nur noch mit 28 000 Gästen. Die Konsequenz: 110 000 Euro weniger in der Kasse, von denen allerdings 52 000 Euro eingespart werden können, weil weniger Personal benötigt wird und die Kosten für eine opulente Eröffnungsfeier wegfallen.

Aber es gibt auch einige Verbesserungen, die in den Nachtragshaushalt einfließen. So fällt die Umlage an den Kommunalservice Nordwest mit 3,5 Millionen Euro um 190 000 Euro niedriger aus als geplant, eine geringere Kreisumlage und höhere Schlüsselzuweisungen des Landes bringen weitere 108 000 Euro in die Kasse. Sicherheitshalber hatte Bürgermeisterin Alice Gerken am 31. März eine Haushaltssperre verfügt, die jedoch außer Kraft tritt, sobald der Gemeinderat einen Nachtragshaushalt beschließt.

Mit Blick auf 2021 hat der Verwaltungsausschuss in seiner letzten Sitzung auch schon einige Verpflichtungsermächtigungen gestrichen. So ist das vom inzwischen verstorbenen Wallhecken-Experten Georg Müller angeregt Heckenzentrum wohl erst einmal passé, die Westerweiterung des Gewerbegebiets Bookhorn verschiebt sich um einige Jahre nach hinten, und die Querungshilfen von der Grundschule Schierbrok sowie im Brookweg wurden erst einmal mit Sperrvermerken belegt.

Denn nach den Veränderungen in diesem Jahr erwartet die Verwaltung auch in den Folgejahren deutliche Verschlechterungen im Ergebnishaushalt. Eine erste Berechnung aufgrund der Steuerschätzung im Mai habe für die Jahre 2021 bis 2023 negative Auswirkungen in Höhe von 5,6 Millionen Euro ergeben – auch wenn diese Zahl noch mit vielen Unsicherheiten behaftet ist. Die Gemeinde wartet nun auf die zweite Steuerschätzung im September, die es in diesem Jahr ausnahmsweise geben soll, um die Prognoserisiken zu minimieren. Dann können auch Auswirkungen von Konjunkturpaketen in das Zahlenwerk eingepflegt werden. „Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den nächsten Jahren ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss“, blicken die Finanzexperten einigermaßen düster in die Zukunft.