Seniorenbetreuung im Stadtteil

Birgit Warnken, Jörg Hallensleben und Nina Bock (von links) vom "Pflegedienst Deichhorst" wollen mittelfristig das Auto stehenlassen und nur noch mit dem E-Bike unterwegs sein. (Martina I. Meyer)

Am Anfang stand eine Vision: Einen ambulanten Pflegedienst anzubieten, der ausschließlich in einem Stadtteil tätig ist. Diesem Ziel sind Nina Bock und Jörg Hallensleben am 15. Juli ein großes Stück näher gekommen. An diesem Tag erhielten die beiden examinierten Pflegefachkräfte die Zulassung für ihren Pflegedienst Deichhorst.

„Die Idee war und ist, mit E-Bikes nur in einem Stadtteil unterwegs zu sein“, erklärt Hallensleben. Er berichtet von seiner Tätigkeit bei einem ambulanten Pflegedienst in Bremen: „Da musste ich ständig mit dem Auto von der Vahr nach Gröpelingen und dann nach Findorff. Es war ein großes Hin und Her.“ Gemeinsam mit Nina Bock entwickelte er die Idee eines stadtteilbezogenen Pflegedienstes. „Weniger Wege bedeutet weniger Autofahren“, sagt er. Das würde nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch mehr Zeit für die zu betreuenden Patienten bedeuten.

Möglich machte die Pflegedienstgründung Hallensleben Kontakt zum Delmenhorster Bauunternehmer Christian Hohnholt. Dieser hatte mit seinem Immobilienunternehmen Diva-Bau im Stadtquartier „Neues Deichhorst“ mehrere Gebäude mit seniorengerechten Wohnungen errichtet. Somit lag es nahe, einen Pflegedienst für die Senioren quasi „vor der Tür“ einzurichten, und Hohnholt beteiligte sich als Investor am Projekt von Bock und Hallensleben. Die große Vision, nur in Deichhorst tätig zu sein, hat sich allerdings noch nicht erfüllt. „Die Zahl unserer Kunden entwickelt sich etwas langsamer als erwartet“, räumt Pflegedienstleiterin Nina Bock ein. Um dem Wunsch des Geldgebers nachzukommen, möglichst zeitnah kostendeckend zu arbeiten, bietet der Pflegedienst Deichhorst seine Leistungen nun vorerst im ganzen Delmenhorster Stadtgebiet an.

Hallensleben spricht von einem „Durstjahr“ in der Anfangsphase, grundsätzlich würde sich ein ambulanter Pflegedienst schon rechnen. Auch verfolge man das Ziel, mittelfristig ausschließlich Patienten im Stadtteil Deichhorst zu betreuen. „Ohne Investor wären wir heute schon pleite“, gibt Hallensleben zu und betont, dass es dem Geldgeber nicht um Profit-Maximierung gehe: „Er verdient sein Geld mit Wohnungen, nicht mit der Pflege.“

Insgesamt 17 Patienten sei die Kundschaft des Pflegedienstes Deichhorst mittlerweile groß, und täglich gebe es neue Anfragen, sagt Bock. Nach ihrer Berufsausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitete die heute 29-Jährige einige Jahre bei einem ambulanten Pflegedienst. Dort sorgte der allgegenwärtige Zeitdruck und die fehlende Offenheit für Verbesserungsvorschläge für Unzufriedenheit bei ihr. „Jetzt habe ich ein frisches Team ohne festgefahrene Strukturen“, sagt sie erfreut. Ihre Arbeit empfinde sie heute als angenehmer und weniger stressig als früher. „Mir ist es wichtig, eine Beziehung und Vertrauen zu unseren Kunden aufzubauen“, schildert die Pflegedienstleiterin. Sie möchte ihren Mitarbeitern das Gefühl erhalten, sich wirklich um die Patienten kümmern und die Arbeit auch zufriedenstellend beenden zu können.

„Pflegebedürftige in häuslicher Pflege haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich“, erläutert Hallensleben. Damit würden Patienten wöchentlich 75 Minuten zur Verfügung stehen an Grundpflege und Behandlungsmethoden, aber auch an Betreuungsleistungen – darunter fallen beispielsweise hauswirtschaftliche Aufgaben wie putzen, kochen und einkaufen oder die Begleitung beim Besuch von Ärzten und Angehörigen. Diese Zeit würde der Pflegedienst Deichhorst auch ausschöpfen, um den Kunden eine individuelle Versorgung zu bieten, unterstreicht Pflegedienstleiterin Bock.

Im Moment besteht das Pflegedienst-Team aus sieben Pflegehilfskräften, Pflegefachkräften und Betreuungskräften. „Wir suchen auch neue Mitarbeiter“, sagt Bock und berichtet von einem Schwung an Bewerbungen, die ihr vorliegen würden. Vor allem über soziale Netzwerke würden Jobanfragen eingehen.

Pflegefachkräfte auch auszubilden, sei derzeit nicht geplant, so die stellvertretende Pflegedienstleiterin Birgit Warnken. Als Grund nennt sie die neue generalistische Pflegeausbildung, die die bisherigen Berufsausbildungen der Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflege verbindet. „Wir müssten unseren Azubis eine Ausbildungsvergütung bezahlen, sie würden uns aber nicht immer zur Verfügung stehen, weil sie in der generalistischen Ausbildung auch andere Bereiche als die ambulante Pflege durchlaufen. Das ist für uns ein Problem“, erklärt Warnken.

Mit dem neuen Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“ können die examinierten Fachkräfte in allen Pflegebereichen arbeiten. Auch das sei für den Pflegedienst Deichhorst schwierig, findet die stellvertretende Pflegedienstleiterin. „Die ausgelernten Azubis wählen dann bevorzugt Krankenhäuser als Arbeitgeber, weil dort am meisten gezahlt wird. Altenpflege und ambulante Pflege gehen leer aus“, sagt sie.

Um die eigenen Geschäftsaussichten macht sich das Team des Pflegedienstes Deichhorst jedoch keine Sorgen. „Wir sind vom Konzept eines Pflegedienstes als ‚nachbarschaftliche Hilfe‘ überzeugt“, betont Pflegedienstleiterin Bock und ergänzt, sich bereits mit Ärzten und Apothekern aus dem Stadtteil vernetzt zu haben. „Die Zukunft der ambulanten Pflege wird stadtteilbezogen sein“, ist sich auch Jörg Hallensleben sicher.