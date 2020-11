Das Delmenhorster Ernst-Eckert-Haus meldete am 12. November 17 Corona-Fälle. Flächendeckende Tests sollen nun klären, wie viele Bewohner noch infiziert sind. (INGO MÖLLERS)

Die Coronaviren sind für alle Menschen eine Gefahr. Auch bei kerngesunden Erwachsenen kann eine Infektion auf der Intensivstation enden. Umso höher ist das Risiko für hochbetagte Senioren, hier geht es schnell um Leben und Tod. Mit verschärften Regeln versucht Delmenhorst seit dem 20. Oktober deshalb, das Virus aus den Senioreneinrichtungen fernzuhalten. In zwei Fällen hat Corona aber trotzdem einen Weg in die Heime gefunden. Nach dem von der Delmenhorster Heimstiftung betriebenen Ernst-Eckert-Haus meldet nun auch das Haus am Park in Trägerschaft der Residenz-Gruppe einen Corona-Ausbruch. Bei zwölf Bewohnern und sechs Mitarbeitern waren PCR-Tests vom vergangenen Mittwoch positiv. Auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER meldete das Gesundheitsamt am Montag eine weitere Infektion, die Gesamtzahl liegt also derzeit bei 19.

„Heute haben wir bei zwölf weiteren Bewohnern aus dem Wohnbereich einen Testabstrich genommen. Das Ergebnis steht aber noch aus“, erklärte Bernhard Rössler, Pressesprecher der Residenz-Gruppe am Montag. In der Einrichtung würden derzeit 67 Senioren leben, 26 von ihnen auf der Etage mit den Corona-Fällen. „14 Bewohner sind isoliert. Beim Pflegepersonal achten wir darauf, dass es eine feste Zuordnung gibt“, erläuterte Rössler. So stelle man sicher, dass sich ein Pfleger nicht gleichsam um Senioren mit positivem und negativem Test kümmert.

Laut Rössler ist der Krankheitsverlauf in einem Fall besorgniserregend. Bisher könnten aber alle Infizierten in der Residenz versorgt werden. „Ab einer gewissen Schwere der Symptome ist die Verlegung in ein Krankenhaus nötig“, erklärte der Sprecher. Seit vergangenen Donnerstag setzt die Residenz auch auf Schnelltests. Jeder Mitarbeiter werde so einmal pro Tag auf Corona getestet. Auch bei den Bewohnern würden die Antigentests nun regelmäßig eingesetzt. „Schon vor den Infektionen war es für unsere Mitarbeiter Pflicht, FFP2-Masken zu tragen“, betonte Rössler. Auch das tägliche Fiebermessen gehöre für die Angestellten zur Corona-Routine.

Corona-Ausbruch im Seniorenheim, Teil zwei: Das Haus am Park der Residenz-Gruppe ist aktuell ein Virus-Hotspot. (INGO MÖLLERS)

Die Schnelltests, mit denen ein Ergebnis schon in etwa 15 Minuten vorliegt, setzt auch das Rote-Kreuz-Stift ein. „Seit drei Wochen testen wir alle Pfleger im ambulanten und stationären Bereich einmal pro Woche“, erklärte Michael Pleus, Heimleiter und Kreisgeschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Delmenhorst. Teil des Konzepts sei es, auch die Bewohner des Heims regelmäßig zu testen. „Oft braucht es aber die Zustimmung der Angehörigen oder des gesetzlichen Betreuers. Bei rund Dreiviertel unserer Bewohner liegt diese Erlaubnis inzwischen vor“, sagte Pleus. Der Umgang mit den Schnelltests sei in der Region Delmenhorst aber sehr unterschiedlich. „Einige Träger wollen diese erst einsetzen, wenn es eine gesetzliche Pflicht gibt“, erläuterte der DRK-Chef.

Im Ernst-Eckert-Haus liegt der Corona-Ausbruch inzwischen schon einige Tage zurück. Am 12. November meldete die Delmenhorster Heimstiftung 17 Fälle unter Bewohnern und Mitarbeitern. „Seitdem ist kein weiterer Fall hinzu gekommen“, sagte Michael Adam, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stiftung, auf Nachfrage. Am Sonntag sei in der Einrichtung noch einmal flächendeckend getestet worden. Die Ergebnisse stünden allerdings noch aus.

Ulf Kors, Vorsitzender des Seniorenbeirats, rät davon ab, die Regeln für Seniorenheime weiter zu verschärfen. „Die Einschnitte sind schon jetzt ziemlich weitreichend“, meinte er. Bewohner dürfen in ganz Delmenhorst nur noch einmal pro Woche Besuch erhalten und dies auch nur für maximal 45 Minuten. „Wir dürfen die Senioren nicht gefährden, das steht an erster Stelle. Gleichzeitig muss es aber auch die Möglichkeit geben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten“, argumentierte Kors. Während der ersten Viruswelle habe man in diesem Punkt vielleicht auch überreagiert.