Im Stephanusstift haben Pflegedienstleiterin Christine Brungs (links) und Heimleiter Axel Stellmann viele Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um Besuche auch weiterhin zu ermöglichen. (INGO MÖLLERS)

Seit zwei Wochen ist Delmenhorst ein Corona-Risikogebiet, aktuell mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 mehr als deutlich. Bayern hat inzwischen für Kommunen mit einer Inzidenz von über 100 den „dunkelroten“ Bereich der Corona-Ampel erfunden. In Niedersachsen fehlt bisher ein Wort für dieses Level der Infektionsgeschwindigkeit. Die gute Nachricht ist für Delmenhorst nach wie vor: Nur wenige Menschen müssen stationär behandelt werden. Auch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist seit dem 16. August bei vier geblieben. Dieser Erfolg ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass es in der Stadt bisher keine Corona-Ausbrüche in den Pflegeheimen gab. Damit dies auch so bleibt gelten seit diesem Dienstag verschärfte Regeln.

Die Allgemeinverfügung der Stadt schreibt zwei neue Vorsichtsmaßnahmen vor. Pro Woche ist nur noch ein Besucherkontakt erlaubt, der nicht länger als 45 Minuten dauern darf. Zudem dürfen die Bewohner des Pflegeheims die Räume und den Außenbereich der Einrichtung nicht verlassen. „Die Maßnahme der räumlichen Isolierung ist eine geeignete Maßnahme, um (...) die Bewohnerinnen und Bewohner der Delmenhorster Heime vor einer möglichen Ansteckung zu schützen“, schreibt die Stadtverwaltung in der Begründung der neuen Regeln.

Ulf Kors, Vorsitzender des Seniorenbeirats, weiß, was diese Regeln für manche Bewohner bedeuten können. „Versuchen Sie mal, das einem dementen Bewohner zu erklären. Bei der ersten Welle habe ich das einmal miterlebt. Zuerst hat sich der Mann aufgeregt, dann hat er nur noch lange geweint“, berichtet der 72-Jährige. Während der ersten Corona-Welle habe der Seniorenbeirat versucht, mit Musik oder Klinikclowns etwas gegen die drohende Vereinsamung zu unternehmen.

Mehr Engagement der Heime gefordert

Trotzdem zeigt Kors Verständnis für die nun geltenden Einschränkungen: „Natürlich müssen wir die Menschen schützen.“ Er wünscht sich allerdings mehr Engagement von den Seniorenheimen, die Besuche auch unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen. „Zum Teil wird da pauschal gesagt, dass ein Besuch in dem kleinen Zimmer nicht möglich ist“, kritisiert er. Im Frühjahr seien einige Einrichtungen davon ausgegangen, dass die Einschränkungen für die Besucher nur einige Monate gelten und hätten deshalb den Aufwand gescheut. „Klar, der Schutz der Bewohner geht immer vor. Die Voraussetzungen für Besuche müssen aber in mehr Einrichtungen geschaffen werden“, fordert Kors.

Im Stephanusstift am Pestalozziweg gibt es für Besucher bereits mehre Möglichkeiten. „In unserem umgebauten Gartenhaus trennt die Besucher und die Bewohner eine durchgehende Scheibe. Auch ohne Maske ist dort ein Treffen ohne Ansteckungsgefahr möglich“, erklärt Axel Stellmann, Leiter des Seniorenheims. Eine weitere Option bestehe im Besucherraum. Dort bieten Plexiglasscheiben auf dem Tisch einen zusätzlichen Schutz vor Aerosolen, die Maske muss allerdings trotzdem getragen werden. „Wenn das Zimmer groß genug ist, lassen wir die Besucher auch dorthin. Welche Variante die beste ist, entscheiden wir individuell“, erklärt Stellmann.

Abgesehen davon gibt es in dem von der Diakonie betriebenem Heim ein etabliertes Verfahren für Besuche. Um Schlangen zu vermeiden, müssen Termine vorab vereinbart werden. Jeder Besucher wird nach Corona-Symptomen befragt. Bei den Bewohnern messen die Mitarbeiter jeden Tag die Temperatur und protokollieren sie. Die Pflegerinnen und Pfleger sind auch dafür sensibilisiert, in ihrer privaten Freizeit größtmögliche Vorsicht walten zu lassen. „Wenn die Besuche reduziert werden ist das Personal die Gefahrenquelle Nummer eins. Das wissen hier aber auch alle“, sagt Stellmann.

Niemand soll einsam sterben

In Einzelfällen ist es für die Heimleitung auch möglich, Ausnahmen von der neuen Besucherregel zu gewähren. "Wenn sich der Gesundheitszustand eines Bewohners verschlechtert und eine palliative Phase beginnt sind auch mehr Besuche möglich", erklärt Stellmann. Niemand solle einsam sterben müssen. Diese Regelung hat der Krisenstab im Rathaus bewusst getroffen. "Ich habe den Pflegeeinrichtungen einen Entscheidungsspielraum für diese Fälle gegeben, damit sich Angehörige angemessen von ihren im Sterben liegenden Pflegebedürftigen verabschieden können“, erklärt Krisenstabsleiter Rudolf Mattern auf Nachfrage.