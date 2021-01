Die Serie der Pedelec-Diebstähle in der Gemeinde Ganderkesee setzt sich fort: Im Zeitraum zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 16.45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein weiteres Rad aus der Garage eines Einfamilienhauses an der Kreyenhooper Straße im Ortsteil Neuenlande entwendet. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um ein weißes Rad der Marke Hercules, an dem eine rote Klingel und die Befestigung eines Kindersitzes angebracht waren. Der Eigentümer des Rades fand den am Fahrrad angebrachten Kindersitz später auf einem nahe gelegenen Spielplatz am Wachtelweg. Die Polizei sucht nach Zeugen, die möglicherweise Personen mit dem oben beschriebenen Fahrrad im Bereich des Tatorts oder des Spielplatzes am Wachtelweg gesehen haben. Diese und weitere Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 0 44 31 / 94 11 15 entgegen.