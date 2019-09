"Die Junx" stehen für Nordic-Pop und sind beim Huder Bürgerfest am Sonnabend auf der Open-Air-Fete zu erleben. (Hermann Niesig)

Mit dem Bürgerfest startet die Gemeinde Hude am Wochenende, 7. und 8. September, in den Veranstaltungsherbst. Erneut versprechen die Organisatoren des Gewerbe- und Verkehrsvereins ein vielfältiges Programm entlang der Parkstraße mit Live-Musik, Flohmarkt und verkaufsoffenem Sonntag.

Den Auftakt am Sonnabendabend macht eine große Open-Air-Fete auf der Bühne vor dem Eiscafé. Das Hamburger Duo Die Junx, vielen Besuchern bereits aus den Vorjahren bekannt, spielt Nordic Pop – eine Mischung aus Schlager, Pop und Eurodance. Mit ihrem Album „Bäm!“ haben die beiden Musiker 2018 ein neues Album veröffentlicht. Live spielen Die Junx auf großen Festivals und absolvieren mehr als 100 Auftritte im Jahr. „Mal rau und rotzig, mal gefühlvoll und charmant“, beschreiben die zwei Nordlichter selbst ihre Musik.

Flohmarkt am Sonntag

Weiter geht es am Sonntag ab 10 Uhr mit dem traditionellen Flohmarkt. Die Teilnehmer können ihre Stände bereits früher aufbauen, die Vergabe erfolgt nach Verfügbarkeit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Standgebühr beträgt fünf Euro pro laufenden Meter.

Ab 12 Uhr beteiligt sich auch die Geschäftswelt mit einem verkaufsoffenen Sonntag bis 17 Uhr am Bürgerfest. Zudem informieren wieder zahlreiche Huder Vereine, Verbände und Parteien über ihre Arbeit und stellen aktuelle Projekte vor. Die Bürgerstiftung startet an diesem Tag den Vorverkauf für die Veranstaltung „Jazz und Wein“ im November im Kulturhof. Außerdem erfahren Besucher mehr über das Programm der diesjährigen Fantasie- und Märchentage am 2. und 3. November in der Peter-Ustinov-Schule.

Coversongs aus Rock, Soul und Blues gibt es auf der Bühne vor Optiker Wessels. Das Duo Die 2wei, bestehend aus den Hudern Arndt Baeck (Klavier, Gesang) und Jörn Meyer (Gitarre, Gesang) lassen Musikgrößen von Jerry Lee Lewis und Ray Charles bis hin zu Elvis und Joe Cocker wieder aufleben.

Mehrstimmigen Gesang internationaler Seemannslieder präsentieren ab 14 Uhr die beiden Shanty-Chöre aus Hude und Oldenburg auf der Bühne vor dem Eiscafé. Die 2005 gegründete Huder Formation unter Leitung von Reinhold Husemann umfasst rund 60 Mitglieder. Bei ihren Auftritten werden die Sänger von zwei Akkordeonisten, zwei Gitarristen und einem Bassist begleitet. Markenzeichen des Chores ist laut Ankündigung auch die humorvolle Moderation.

Der Shanty-Chor Oldenburg wurde bereits 1974 ins Leben gerufen und gehört damit nach eigenen Angaben „zu den ältesten und erfahrensten Chören des maritimen Liedguts im norddeutschen Raum“. Mit einer durchschnittlichen Chorstärke von 23 Sängern tritt das Ensemble im In- und Ausland auf und war sogar schon bei der Steuben-Parade in New York zu erleben.

Der Eintritt zum Huder Bürgerfest ist frei. Wer sich als Verein oder Organisation am Sonntag noch mit einem Stand beteiligen möchte, kann sich an den Gewerbe- und Verkehrsverein Hude wenden. Ansprechpartner ist Lutz Harfst, der unter der Rufnummer 04408/1828 oder per E-Mail an buergerfest@guv-hude.de zu erreichen ist.

Übrigens: Im Anschluss an das Bürgerfest veranstaltet der Rotary-Club Hude-Oldenburg sein diesjähriges Entenrennen auf der Berne. Laut Ankündigung werden die quietschgelben Kunststofftierchen um 17.30 Uhr an der Kloster-Wassermühle ins Nass entlassen und gehen anschließend auf eine rund 100 Meter lange Strecke. Bürgermeister Holger Lebedinzew hat auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft übernommen und wird gemeinsam mit dem Rotary-Präsidenten Stefan Sander, der das Rennen zuvor live moderieren wird, die Siegerehrung vornehmen. Der Erlös geht unter anderem an die Huder Jugendeinrichtung „Lindenhof“.