Am verkaufsoffenen Sonntag zum Kramermarkt in Delmenhorst wird auch die Rasende Berta durch die Innenstadt tuckern. (Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG))

Während auf dem Kramermarkt bunter Trubel herrscht, kann in der Innenstadt gemütlich durch die Fußgängerzone geschlendert werden, denn die Geschäfte laden am Sonntag, 8. September, von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Öffnen werden die Einzelhändler ihre Geschäfte in der Fußgängerzone, am Schweinemarkt, die Handelsbetriebe an der Seestraße sowie einige Geschäfte im Bereich des Jute-Centers. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr können die Besucher zum Shoppen und Verweilen einen Abstecher in die Innenstadt machen, ohne dabei lange Wege zurücklegen zu müssen – denn die Bimmel-Eisenbahn „Rasende Berta“ verkehrt zwischen Rathausplatz, Schweinemarkt und Lange Straße (Westend). Die Tickets für die Bimmel-Eisenbahn werden ausschließlich durch die City-Kaufleute vergeben oder können beim Glücksrad gewonnen werden. Am selben Tag starten die Aktionswochen „Heimat Shoppen“ in der Delmenhorster Innenstadt. Auf dem Rathausplatz wird hierzu ein Informationsstand eingerichtet, an dem die Aktionsflyer „Heimat Shoppen“ und touristisches Informationsmaterial ausgelegt sowie Luftballons und Gummibärchen verteilt werden. An einem Glücksrad können die Besucher neben Tickets für die „Rasende Berta“ und Giveaways auch Heimat-Shoppen-Aktionsgutscheine gewinnen. Die Aktionsgutscheine können in der darauffolgenden Woche im teilnehmenden Einzelhandel gegen Lebkuchenherzen eingelöst werden.

Weitere Informationen zu den Aktionen der Kaufleute anlässlich der Sonderöffnung zum Kramermarkt und zu der Aktion „Heimat Shoppen“ gibt es auf der Homepage www.shopping-delmenhorst.de der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG). Eine Übersicht verrät, welche Geschäfte an diesem Tag öffnen und welche speziellen Aktionen für diesen Tag geplant sind.