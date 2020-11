Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren hat das Amtsgericht Wildeshausen an diesem Mittwoch eine ehemalige Mitarbeiterin des Jobcenters verurteilt, die mithilfe einer weiteren Angeklagten in 228 Fällen etwa 310 000 Euro aus der Kasse des Landkreises Oldenburg veruntreut hatte. Die Strafe wurde zur Bewährung auf drei Jahre ausgesetzt. Die Mitangeklagte verurteilte das Gericht wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die Strafe wurde ebenfalls auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt. Die Strafrichterin und ihre beiden Schöffen folgten damit dem Antrag des Staatsanwalts, der eben dieses Strafmaß für die beiden in seinem ausführlichen Plädoyer gefordert hatte.

Dass das Gericht die Strafe zur Bewährung aussetzte, begründete die Richterin mit der positiven Sozialprognose für die Angeklagten: „Wir sind überzeugt, dass Sie nicht wieder strafrechtlich in Erscheinung treten werden.“ Zum einen liege die letzte Tat bereits mehr als drei Jahre zurück. In dieser Zeit hätten sich die beiden nichts weiter zuschulden kommen lassen. Zum anderen seien bei der 53-jährigen Angeklagten auch keine „Gefahrenquellen“ für einen erneuten gewerbsmäßigen Betrug mehr vorhanden, da sie frühverrentet ist und wohl nie wieder arbeiten werde.

In ihrem Urteil hielt die Strafrichterin der ehemaligen Jobcenter-Mitarbeiterin außerdem zugute, dass sie ein vollumfängliches, qualifiziertes Geständnis abgelegt hatte. „Sie haben uns damit viel geliefert. So konnten wir erfahren, wie Sie vorgegangen sind und welche Intention und Motivation Sie hatten. Was mit dem Geld passiert ist, hätten wir wohl sonst nie aufklären können“, erklärte die Richterin. Dieses hatte die Angeklagte für Reisen, Feiern, Kosmetika und Kleidung ausgegeben. „Es wurde komplett verlebt“, wie es der Staatsanwalt bezeichnete. Darüber hinaus habe die Angeklagte mit ihrem Geständnis das Verfahren erheblich abgekürzt und somit Kosten gespart. „Das hätte ein langes Verfahren werden können. 147 Zeugen gehen aus der Anklage hervor“, erklärte die Richterin. Zudem verwies sie auf die schwierige Vita der 53-Jährigen, ohne jedoch Details zu nennen, da diese im nichtöffentlichen Teil des Prozesses besprochen wurden.

Ungeachtet dieser Punkte, die zugunsten der Angeklagten ausgelegt wurden, gab es laut der Richterin auch einiges, das gegen die 53-Jährige sprach: „Der hohe Schaden, den Sie angerichtet haben, ist nicht wegzudiskutieren.“ Auch die Länge des Tatzeitraums zeige ein systematisches Vorgehen. „Sie haben im Kleinen angetestet. Nachdem dies geklappt hat, wurden Sie mutiger und abgebrühter. Die Beträge wurden immer größer“, sagte die Richterin. In diesem Zusammenhang betonte sie, dass es Steuergelder waren: „Sie haben damit alle Steuerzahler geschädigt.“

Das Versagen der Kontrollen

Zu guter Letzt kam die Richterin auf die Mitschuld des Landkreises Oldenburg zu sprechen. Auch wenn es so etwas im Strafrecht nicht gibt, ließ sie diesen Umstand in die Urteilsfindung mit einfließen: „Die Kontrollmechanismen haben nicht funktioniert. Dienstanweisungen wurden nicht beachtet, Quittungen und Unterschriften nicht geprüft.“

Wie sehr die Kontrollen versagt haben, wurde am Mittwoch, bevor die Plädoyers gehalten und das Urteil verkündet wurde, noch einmal mehr als deutlich, als zwei Zeugen vernommen wurden. Vor Gericht erschienen eine Mitarbeiterin der Kreiskasse und die ehemalige Kassenleiterin. „Quittungen haben wir uns nicht vorlegen lassen“, bestätigte die Kassenmitarbeiterin. Man habe die Angeklagte nur darauf hingewiesen, dass sie sich eine solche von dem Empfänger geben lassen soll, wenn sie diesem das Geld aushändigt. Auch sei nicht immer geprüft worden, ob die beiden erforderlichen Unterschriften auf einer Anforderung korrekt sind. „Wir vergleichen nicht jede einzelne Unterschrift mit den hinterlegten Proben“, sagte die Kassenmitarbeiterin. Deren damalige Vorgesetzte bestätigte, dass „nicht explizit festgelegt ist, jede Unterschrift zu prüfen“. Man habe viele Unterschriften an einem Tag. Man könne faktisch nicht jede neben die Probe legen. Zwar sei aufgefallen, dass die Angeklagte häufiger als andere mit Einzelanforderungen für Barauszahlungen kam. „Sie hat es aber plausibel erklärt“, sagte die Kassenmitarbeiterin. Und auch die Leiterin betonte: „Es war nicht auffällig, weil sie nachvollziehbare Geschichten dazu hatte.“

Für den Verteidiger der Angeklagten war angesichts der Zeugenaussagen jedoch eines nochmals ganz deutlich geworden: „Es ist meiner Mandantin leicht gemacht worden.“ Dass Ämter gewisse Schutzmechanismen offenbar nicht vorgehalten haben, solle die Taten nicht entschuldigen. Doch er sieht hier eine eindeutige Mitschuld. So habe seine Mandantin das „schwache System“ ausgenutzt. Grundsätzlich war er mit dem Staatsanwalt letztlich weitestgehend einig, wie hoch die Strafe für seine Mandantin ausfallen sollte. So hatte der Verteidiger zwar eine geringere Strafe gefordert – und zwar von einem Jahr und zehn Monaten, die auf Bewährung ausgesetzt werden sollten –, in der Sache dürfte er mit dem Ausgang der Verhandlung aber zufrieden gewesen sein.