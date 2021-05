Wolfgang Bierek schafft es, die Töne der Orgel der Allerheiligen-Kirche nicht nur hör-, sondern auch fühlbar erklingen zu lassen. (Ingo Möllers)

„Beruf oder Hobby“? − Wolfgang Bierek, Organist der Allerheiligen-Kirche an der Wildeshauser Straße, wagt da, wo man heute nur noch von Job spricht, das bedeutungsschwere Wort Berufung – und blickt weit in die Kindheit zurück, als ihm mit acht Jahren seine erste Klavierlehrerin, Elsegret Müller-Rehfeld, damals Organistin an der Apostelkirche, ihre Orgel vorführte „und in mir ein Feuer der Begeisterung für dieses Instrument entfachte“. Ersten Orgelunterricht erhielt er mit zwölf Jahren bei St. Marien-Organist Günter Berger, der heute mit über neunzig Jahren in Dötlingen lebt und immer noch musikalisch aktiv ist. Er führte ihn nach sieben Jahren Unterricht zur Organisten-Prüfung, der C-Prüfung für nebenamtliche Organisten. Auch die St.-Marien-Organisten Michael Maria Schmutte und Andreas Kettmann sowie diverse Fortbildungsseminare festigten in Wolfgang Bierek das Gefühl von Berufung. Ein Beruf, der seinen Mann oder seine Frau ernährt, ist das Organistenamt allerdings nur in wenigen Fällen. Dazu bräuchte es eine A-Stelle nach dazugehöriger A-Prüfung an einer Musikhochschule. So bedurfte es eines Brotberufs, den Wolfgang Bierek als Fachkrankenpfleger für Anästhesie- und Intensivmedizin fand, was sicher auch mit Berufung zu tun hat.

Seit 1966 ist er mit einer längeren Unterbrechung Organist der Allerheiligen-Kirche auf einer C-Stelle ohne Festanstellung. Unterbezahlt, aber immerhin mit einer großen Idee im Hintergrund, die das II. Vatikanische Konzil (1962-1965) so formulierte: „Die Pfeifenorgel soll in der Lateinischen Kirche als traditionelles Instrument in Ehren gehalten werden. Denn ihr Klang ist fähig, den Glanz der kirchlichen Zeremonie wunderbar zu steigern und die Herzen mächtig zu Gott und zum Himmel emporzuheben. (...) Der Schatz der Kirchenmusik möge mit größter Sorge bewahrt und gepflegt werden.“ Wolfgang Bierek hat dies „in Ehre halten“ auch in schlichten Zahlen ausgedrückt und nachgerechnet, dass er in den nun mehr als fünfzig Jahren 43.200 Gemeindelieder begleitet hat. Seit der Pandemie ist der Gemeindegesang nicht erlaubt, und der Organist muss dessen Sinn allein mit seinem Instrument vermitteln.

Diese Orgel stammt aus der Orgelbaufirma Romanus Seifert aus Kevelaer, die 2010 den Jahrestag ihres 125-jährigen Bestehens begehen konnte. In der im Mai 1965 als Garnisonskirche eingeweihten Allerheiligen-Kirche gab es 21 Jahre lang nur ein Orgelpositiv, eine Kleinorgel also. Der Wunsch der Gemeinde nach einer wahren „Königin der Instrumente“ ging am Palmsonntag 1986 in Erfüllung – mit der Einweihung der neuen Orgel, deren Bau Wolfgang Bierek von der Planung bis zur Weihe miterleben konnte. Er kennt sie also in- und auswendig. Diese Seifert-Orgel verfügt über 1518 Pfeifen von der Bleistiftgröße bis zu drei Metern Länge, verteilt auf zweiundzwanzig Register, die der Orgel ihren Klang geben.

So gibt es in dieser Orgel etwa das Register „Pommer“, das einen tiefen, näselnden Klang hat. Oder die „Rohrflöte“ mit ihrem kräftigen Flötenklang. Ein anderes Register nennt sich „Mixtur“ und ist eine Mischung sehr heller, glänzender Stimmen. Das schafft so etwas wie eine Klangkrone. Die Register verteilen sich auf drei Werke, auf Hauptwerk, Schwellwerk und Pedalwerk, die von zwei Manualen und einem Pedal bespielt werden. Verschiedene Koppeln, mit denen sich etwa das Schwellwerk an das Hauptwerk koppeln lässt und auf der Hauptwerkklaviatur mitgespielt werden kann, erweitern die Klangmöglichkeiten. Das Schwellwerk mit seinen Jalousieklappen ermöglicht ein An-und Abschwellen des Klanges, wie es etwa die französische Romantik verlangt. Die Bedienung der Register über kleine Stellschalter geschieht auf elektrischem Weg, mit sogenannter elektrischer Traktur. Der Spielapparat, der den Weg von den Tasten zur Pfeife bedient, geschieht über eine sensible, rein hölzerne Mechanik. Diese mechanische Traktur verschafft dem Spieler eine größere Verbundenheit zur Tonentstehung, er hört den Ton nicht nur, er fühlt ihn auch.

Wolfgang Bierek berichtet aus den Anfangszeiten seiner Orgel, dass sie, die damals die erste Seifert-Orgel im Norddeutschen Raum war, sich bei den Organisten, die damals noch zahlreich auf ihr konzertierten, einen Ruf als „etwas Besonderes“ erwarb. Gebaut in einer „beeindruckenden Kunst solider Handwerklichkeit", spiegele sich ihr klarer und reiner Klang in der Akustik der zeltförmigen Architektur des Raumes wider. Wobei sich auch die Farbigkeit der rankenden Linien der umlaufenden Glasfenster nicht nur in den die sichtbaren, großen Prospektpfeifen verzierenden Schleierbrettern wiederfindet, sondern auch in der bemerkenswerten Farbigkeit des Klanges dieser Orgel.

Es ist die trockene Akustik dieses Raumes mit seiner kurzen Nachhallzeit, die etwa raffinierte Pianissimo-Effekte ermöglicht. Wolfgang Bierek demonstriert das mit einem Oboen-Register an einer Musik von Giuseppe Capuzzi, die mit eindrucksvollen Echowirkungen aufwartet. Dass dieser klare Orgelklang auch barocker Musik nutzt, zeigt er an einem kurzen Ausschnitt aus dem c-Moll Präludium Johann Sebastian Bachs. Grundsätzlich gestattet die Universalität dieser Orgel Musik aller Zeiten vom Barock bis zur Moderne. Und sie kann auch klingen wie eine Jahrmarktsorgel, wie ihr Organist am „Hochzeitsmarsch“ von Hannes Meyer hören lässt. Auf ihr zu spielen, macht ihn „stolz und dankbar. Sie ist für mich nicht nur ein wunderbares Instrument, sondern auch ein Seelentröster. Je nach Registerwahl kann sie beruhigen, beleben, aber auch aufwühlen.“ Mit seinem Orgelspiel will er gerade in diesen Pandemiezeiten seinen Zuhörern, besonders auch denen aus dem naheliegenden Krankenhaus, etwas mitgeben: „Trost, Hoffnung, Zuversicht, aber auch Mut und Kraft – ausgedrückt durch den Klang dieser Orgel und durch emotionales Spiel.“