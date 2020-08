Nach dem Unwetter in Wildeshausen drückte das Wasser auch in den Indoor-Spielplatz an der Krandelstraße. (Feuerwehr Wildeshausen)

Gleich sieben Einsatzstellen in kurzer Zeit hatte die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen zu bewältigen, als am frühen Montagnachmittag eine kurze aber heftige Regenfront über das Wildeshauser Stadtgebiet zog. Der Einsatzleiter fuhr mit dem Kommandowagen als „erster Erkunder“ die Einsatzstellen an, um die Dringlichkeit zu erkunden und Prioritäten zu vergeben. Nach Mitteilung von Feuerwehrsprecher Daniel Engels wurden an der Wittekindstraße, der Visbeker Straße, der Feldstraße und der Goldenstedter Straße Kanaleinläufe geöffnet, um das dort stehende Wasser auf den Straßen abfließen zu lassen. „Im Indoor-Kinderspielplatz an der Krandelstraße drückte das Wasser in die Halle, so dass wir dort vor Ort die Maßnahmen der Eigentümer unterstützten und das Wasser aus dem Gebäude schoben“, berichtet Engels weiter.

Noch während die Unwettereinsätze liefen, wurde die Feuerwehr zu einer Unfallstelle alarmiert, wo ein Auto im Graben gelandet war. Vor Ort übernahmen die Einsatzkräfte die Erstversorgung des Patienten und unterstützten den Rettungsdienst bei der Rettung der Person aus dem Fahrzeug. „Technisches, schweres Gerät kam nicht zum Einsatz, da die Person im Fahrzeug weder eingeklemmt noch eingeschlossen war“, teilt Engels weiter mit.

Der siebte Einsatz des Tages führte die Kameraden gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Dötlingen in den Heideweg nach Dötlingen, wo ein Ast aus einem Baum gebrochen und auf die Fahrbahn gefallen war. Ein weiterer Ast ging noch in der Krone. Daher wurde die Drehleiter eingesetzt, um den Ast aus dem Baum zu entfernen und eine Gefahr für den Verkehr zu beseitigen.