Die Delmenhorster Politik hat ihr grünes Herz entdeckt, nahezu zeitgleich haben zuerst Grüne, CDU sowie Bürgerforum/Freie Wähler/Unger in einem Antrag eine stringentere städtische Klimaschutzpolitik gefordert, kurz darauf folgten SPD & Partner, die Unabhängigen und die Linken. Auch wenn es in Detailfragen unterschiedliche Auffassungen geben mag, sind diese beiden Anträge ein gutes Signal, um in der Stadt den Klimaschutz endlich einmal vehement voranzutreiben. Bislang hat Delmenhorst das Thema massiv verschlafen, anders kann man es nicht nennen. Eine Verwaltung, die als eine der ersten Sparmaßnahmen zur Krankenhausrettung vorschlägt, die Stelle des Klimaschutzmanagers zu streichen, hat mit Nachdruck bewiesen, wie wichtig ihr das Thema überhaupt ist. Kurz gesagt: Sie pfeift drauf. Von daher muss die Politik steuernd eingreifen. Vor dem Hintergrund klingt ein Satz im Antrag zur „Klimamusterstadt“ geradezu zynisch. Dort heißt es, dass „die bisherige erfolgreiche städtische Klimapolitik“ weiterentwickelt werden müsse. Vielleicht sollte die Aufgabe Klimaschutz überhaupt erst einmal ganzheitlich gedacht werden. Ein nicht beachtetes Integriertes Klimaschutzkonzept in der Schublade liegen zu haben, ist noch kein Klimaschutz. Auch die Arbeiten am Elektromobilitätskonzept sind noch kein Klimaschutz – das gerade in Entstehung befindliche Bienenweidenkonzept auch nicht.

Dass die Politik die Stelle des Klimaschutzmanagers umgehend neu geschaffen hat, war unterm Strich richtig (übrigens gegen die Stimmen der CDU, die nun aber selbst „Schluss mit Pillepalle“ beim Thema Klimawandel fordert). Auch die Idee, eine Stelle Mobilitätsmanagement zu schaffen, klingt gut. Zudem gibt es in der Verwaltung bereits einen Energiemanager. Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, diese drei als Task-Force Klimaschutz zusammenzusetzen, damit wirklich fachübergreifend gearbeitet wird. Und sich nicht weiterhin drei Einzelkämpfer an separaten Stellen verschleißen.