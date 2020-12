Zum Jahreswechsel werden verstärkt Ordnungskräfte zur Überwachung der von der Stadt verfügten Böllerverbote eingesetzt. (INGO MÖLLERS)

„Wir wollen den Menschen nicht das Feiern vermiesen, aber wir nehmen die Pandemie sehr ernst“, sagt Jörn Stilke. Delmenhorsts Polizeichef kündigte Dienstagmorgen bei einer Pressekonferenz im Rathaus an, zu Silvester deutlich mehr Kräfte in den Einsatz zu bringen. Auch der städtische Ordnungsdienst werde die Stadt „bestreifen“, ergänzte Rudolf Mattern, in der Verwaltungsspitze mit der Leitung des Corona-Krisenstabes betraut. In einer Allgemeinverfügung hat die Stadt am Dienstag die Orte beschrieben, für die zum Jahreswechsel ein Böllerverbot ausgesprochen wird. Mit dem Ziel Menschenansammlungen zu Silvester zu vermeiden, darf Feuerwerk nicht im Bereich der Fußgängerzone, im weiteren Verlauf der Bahnhofstraße, auf dem Rathausplatz, sowie auf der Nord- und Südseite des Bahnhofs und im Bereich des ZOB gezündet werden. „Das Verbot schließt eigentlich alle Flächen und Plätze ein, für die bisher schon die Maskenpflicht besteht“, sagte Mattern.

Für das gesamte Stadtgebiet gelte von Donnerstag, 31. Dezember, ab 21 Uhr, bis um 7 Uhr am Neujahrsmorgen, dass das Mitführen von Feuerwerksartikeln ab der Kategorie II verboten sei. Das auf Bundesebene ausgesprochene Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper und andere Pyrotechnik begrüßt Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD): „Das war genau die richtige Entscheidung.“

„Wir haben gerade neun Monate lang gegen die Pandemie gearbeitet, da werden wir es nicht dulden, wenn jetzt fahrlässig gehandelt wird“, sagte Jahnz. Man habe das Weihnachtsfest „anders als sonst gefeiert“. Nun komme es darauf an, „auch Silvester in geordneten Bahnen zu begehen, das fällt vielleicht nicht allen leicht, aber die Situation stellt sich nun einmal so dar“. Nicht nur das Böllern wurde stark eingeschränkt, auch Gruppenbildungen von mehr als fünf Personen müssen unterbleiben. „Dieses Verbot gilt auch für das beliebte Treffen mit Nachbarinnen und Nachbarn unter freiem Himmel, um auf das neue Jahr anzustoßen“, sagte Rudolf Mattern. Auf diese Tradition müsse in diesem Jahr verzichtet werden. Mattern erinnerte daran, dass es in Delmenhorst geschafft wurde, das Infektionsgeschehen nach einem Höchststand vor rund drei Monaten wieder erheblich herunterzufahren. „Da kann man von den Menschen wohl verlangen, sich für eine Nacht zusammenzureißen.“ Silvester ohne Massenveranstaltungen zu begehen, sei ihm dieses Jahr auch eine „Herzensangelegenheit“.

Axel Jahnz berichtete, dass er zu den Festtagen die Mitarbeiter des Josef-Hospitals besucht habe. Die Belastung des Personals mit den Corona-Patienten sei hoch genug, man brauche dort nicht zusätzlich Notfälle, weil sich Menschen durch das Abbrennen von Feuerwerk verletzen. Darin stimmte Jörn Stilke ein. Er warnte davor, jetzt das Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper dadurch zu umgehen, illegal ins Land geschmuggelte Knaller zu kaufen. Der Polizei lägen Hinweise vor, wonach osteuropäische Waren ins Land gebracht wurden. Stilke wies darauf hin, dass bei der Produktion solcher Feuerwerkskörper nicht die gleichen strengen Sicherheitsstandards gelten würden. „Die Verwendung ist überaus gefährlich“, sagte Stilke. Durch das Abbrennen solcher Knaller könne eine vermeidbare Belastung unseres Gesundheitssystems entstehen.

Rudolf Mattern verwies darauf, dass Ordnungswidrigkeiten gegen die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes mit bis zu 25 000 Euro Bußgeld belegt werden könnten. Stilke ergänzte, dass auch Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, mit wohl noch höherer Strafandrohung, verfolgt werden.

Stilke kündigte an, dass die Polizei in der Silvesternacht starke Präsenz zeigen werde. Ansammlungen von Menschen werde man unterbinden. Im gesamten Stadtgebiet würden Streifen- und Mannschaftswagen unterwegs sein. Die Delmenhorster Polizei verstärke ihre eigenen Kräfte auch durch den Einsatz von Beamten, die sonst in anderen Bereichen der Kriminalitätsbekämpfung aktiv seien. Darüber hinaus seien auch Kräfte der Bereitschaftspolizei zu Silvester im Einsatz. Obwohl man schon stark vor Ort sein wolle, gehe man auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Stilke ging darauf ein, dass die Polizei in der Corona-Zeit auch selbst vom Virus betroffen gewesen sei. So hätte es teilweise Personalausfälle von bis zu 60 Beamten zur gleichen Zeit gegeben. Für Stilke steht aber im Vordergrund, dass die Polizei zu jedem Zeitpunkt in der Lage war, ihre Funktionsfähigkeit aufrechterhalten zu können. Auch Silvester sei zu meistern, „die personelle Belastung, den Castor-Transport zu schützen, war für uns größer, als es die Durchsetzung der Corona-Beschränkungen gewesen ist“. Auch Oberbürgermeister Jahnz lobte seine Verwaltung und insbesondere den städtischen Ordnungsdienst. Man war immer zur Stelle, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheitslage in der Stadt zu sorgen. Jahnz würdigte dabei ausdrücklich das gute Zusammenspiel mit der Polizei: „Wir sind und waren in ständiger, auch gegenseitiger, Amtshilfe“.