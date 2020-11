Im Wollepark leben Familien oft in kleinen Wohnungen und sind deshalb einer höheren Ansteckungsgefahr ausgesetzt. (INGO MÖLLERS)

Yasemin Karakaşoğlu: Ich glaube, dass die Aufschlüsselung nach Stadtteilen zu Spekulationen führt, warum bestimmte Stadtteile besonders betroffen sind. Dem zu entgehen, indem man die Zahlen gar nicht veröffentlicht, halte ich nicht für sinnvoll. Ich denke, dass man die Veröffentlichung politisch sinnvoll begleiten muss und entsprechende Erklärungen mitliefern muss. Man darf die Zahlen also nicht dem Wildwuchs der Spekulationen in medialen Diskursen überlassen, die für Verschwörungsmythen und Populismus offen sind.

Ich kann mir vorstellen, dass Corona-Infektionen und Armut nicht nur in Bremen in einem Zusammenhang stehen. Wir wissen aus einer aktuellen weltweiten OECD-Studie, dass Menschen, die einen Migrationshintergrund haben und in prekären Verhältnissen leben, doppelt so häufig von Infektionen betroffen sind, wie Menschen, die in dem jeweiligen Land geboren sind. Das ist also kein Phänomen, das sich in Norddeutschland auf einige Städte konzentriert. Es ist weltweit bekannt und hat zu tun mit den Bedingungen, unter denen Eingewanderte in einem Land aufgenommen werden.

Ja, ganz sicher. Das zeigt sich in Bremen sehr konkret. Hier sollen Kinder, die Kontakt zu einem Corona-Fall hatten, in häusliche Quarantäne gehen. Im gleichen Haushalt soll also Abstand zu diesem Kind gehalten werden. Wie soll denn das gehen, wenn sich zwei Kinder ein Zimmer teilen? Wie soll das gehen, wenn man auf wenigen Quadratmetern in engen Verhältnissen lebt? Da kann man nicht in Isolation gehen. Das kann man aber in einem freistehenden Haus oder in einem Reihenhaus mit mehreren Etagen machen. Damit sind schon mal ganz unterschiedliche Einkommens- und Lebensumstände benannt.

In diesem Punkt finde ich es interessant, die Corona-Zahlen in europäischen Nachbarländern zu betrachten. In Österreich oder in den Niederlanden sind die Infektionszahlen zum Beispiel deutlich höher als in Deutschland. Aus einer populären Sicht – das wäre nicht meine Argumentation – würde man da sagen: Das ist vom Kerngebiet der Bundesrepublik nicht weit entfernt. Und doch sind es ganz andere Zahlen. Mit derartigen kulturellen Argumenten kommt man also nicht sehr weit. Dieser Kulturalismus ist destruktiv und führt zu rassistischen Vorurteilen.

Da kann ich nur spekulieren. In Bremen hat man gesehen, dass das einige Wogen schlägt. Vielleicht hält man es in Delmenhorst als sinnvoll für den sozialen Frieden, nicht das Gleiche zu tun. Die Politik muss sich aber genau anschauen, wo besonders gefährdete Gruppen leben, und sie muss sich darauf einstellen, wie man diese Gruppen besser schützen kann. Es bringt nichts, etwas hinter dem Berg zu halten. Man muss proaktiv und im Sinne der Menschen mit den Informationen umgehen.

In einer Einwanderungsgesellschaft ist es immer sinnvoll, mehrsprachig unterwegs zu sein. Flankierend macht es Sinn, über Menschen des Vertrauens die Informationen auch mündlich zu verbreiten. Also: Straßensozialarbeit oder auch Informationsstände vor Supermärkten.

Ist das nicht interessant? Beim Wahlkampf finden sich Menschen, die von Tür zu Tür gehen oder sich mit Ständen in die Fußgängerzone stellen. Wir sind in einer dramatischen Situation. Da wäre es sinnvoll, diese Strukturen auch jetzt zu nutzen.

Selbstverständlich. Nicht alle Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder gezielt zu unterstützen. Da geht es auch um Systemwissen – um die Frage, wo ich mir gezielt Hilfe holen kann, wenn mein Kind Probleme beim Lernen hat. Jetzt wird noch sichtbarer, was auch sonst gilt: Eltern, die zugewandert sind oder die die deutsche Sprache nicht gut sprechen, können ihren Kindern deutlich weniger bei dem helfen, was das deutsche Schulsystem von ihnen erwartet.

Das ist eine Abwägung von Infektionszahlen und Fragen der Schulorganisation. Für mich ist es schwer, mich in Delmenhorster Angelegenheiten einzumischen. Aber in dem Moment, in dem ich entscheide, dass Kinder mehr zu Hause lernen, muss ich wissen, in welchen Kontexten sie zu Hause lernen. Und ich muss daraufhin ausgerichtete Unterstützungssysteme entwickeln.

Sehr hoch! In zynischer Weise werden die Lebensverhältnisse der Menschen gegen sie gewandt. Diese Verhältnisse werden als kulturell verursacht definiert – und nicht etwa als sozial oder politisch begründet.

Das Interview führte Björn Struß.

Zur Person

Prof. Yasemin Karakaşoğlu (55)

ist Erziehungswissenschaftlerin und leitet an der Universität Bremen den Arbeitsbereich Interkulturelle Bildung. Karakaşoğlu wuchs in Wilhelmshaven in einem deutsch-türkischen Elternhaus auf. Im Jahr 2000 erhielt sie den Augsburger Wissenschaftspreis für Interkulturelle Studien. Seit 2019 ist sie Vorsitzende im Rat für Migration, einem bundesweiten Zusammenschluss von Wissenschaftlern.

Zur Sache

Die Armut in Zahlen

Zu der Verbreitung des Coronavirus in Düsternort und im Wollepark veröffentlicht Delmenhorst keine Zahlen. Auch die ohne Mehraufwand mögliche Aufschlüsselung nach Postleitzahlen lehnte der Krisenstab auf Anfrage des DELMENHORSTER KURIER ab. Die Armut in diesen beiden Brennpunkten lässt sich allerdings mit Zahlen des Bundesverbands für Wohnen und Stadtentwicklung (VHW) aus dem Jahr 2018 belegen. Demnach müssen in Düsternort 29 Prozent der Haushalte mit extrem wenig Geld auskommen, nämlich mit weniger als 70 Prozent des städtischen Mittelwerts (Median). Auch im Wollepark ist die Kaufkraft mit weniger als 85 Prozent des Mittelwerts sehr niedrig.