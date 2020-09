Auch am Willms-Gymnasium befindet sich eine Sirene. (INGO MOELLERS)

Während es bundesweit offenbar massive Probleme am Sirenen-Warntag gab, hätten die im Stadtgebiet platzierten fünf mobilen Sirenen am Donnerstag planmäßig ausgelöst. Allerdings seien die Warntöne nur in unmittelbarer Nähe der Standorte zu hören gewesen und seien nicht vergleichbar mit den früheren mehr als 50 im Stadtgebiet verteilten Sirenen, erklären die Fachbereiche Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit sowie Feuerwehr in ihrer Bilanz. Die Erkenntnis daraus sei, dass diese Sirenen somit lediglich für die Alarmierung und Information der Bevölkerung in kleineren Einheiten, wie etwa bestimmter Straßenzüge oder kleinerer Wohngebiete, nutzbar seien. Vereinzelte Probleme bei der Auslösung der kürzlich beschafften Geräte hätten vor Ort behoben werden können. Die Warnapps Nina und Biwapp seien dagegen mit enormem Zeitverzug ausgelöst worden. Das zeitgleiche Warnen von 52 Leitstellen plus des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe habe die Biwapp-App überlastet. Als die Stadt Delmenhorst selber die App eingesetzt habe – etwa bei der Bombenentschärfung 2018 – sei die Alarmierung innerhalb eines kurzen Zeitfensters geschehen.