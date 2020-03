Durch die Corona-Krise herrscht in der Wildeshauser Innenstadt gegenwärtig viel Platz. In normalen Zeiten haben es Menschen mit Handicap dagegen häufig schwer, einen Weg durch Tische, Stühle und Werbeaufsteller zu finden. (Martin Siemer)

Wer auf einen Rollator oder gar auf einen Rollstuhl angewiesen ist, der hat im Moment in Wildeshausens Innenstadt jede Menge Platz. Angesichts der Corona-Ausbreitung haben Cafés und Eisdielen ihre draußen stehenden Tische zusammengestellt. Modegeschäfte sind geschlossen, auf den Gehwegen sind keine Bekleidungsständer oder Werbetafeln mehr zu finden.

So viel Platz wie jetzt wünscht sich Mario Bögemann, Sprecher des „Stadtforums – Sprachrohr für Menschen mit Behinderung“, auch in „normalen“ Zeiten. „Es muss auf jeden Fall etwas gemacht werden“, sagt er. Vor allem wünscht er sich mehr barrierefreie Zugänge zu Geschäften. „In manche kommt ein Rollstuhlfahrer nicht hinein, weil es Treppenstufen gibt“, erzählt er aus eigener Erfahrung. Ihm ist aber auch bewusst, dass eine Barrierefreiheit baulich nicht immer leicht umzusetzen ist.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur hatte sich Anfang März mit der Neufassung der Satzung über Sondernutzungen an Gemeindestraßen beschäftigt. Während der Einwohnerfragestunde hatte sich auch Wilfried Papenhusen zu diesem Thema erkundigt. Er kritisierte vor allem die beengten Platzverhältnisse auf den Wegen vor den Geschäften. Diese Wege seien oft durch sogenannte Kundenstopper, Werbetafeln oder Bekleidungsständer nur eingeschränkt nutzbar. Auch gebe es an warmen Tagen im Bereich der Cafés und Eisdielen kaum ein Durchkommen. „Gilt diese Satzung mit mindestens 1,5 Meter Durchgangsbreite allgemein oder gibt es großzügige Ausnahmen“, fragte Papenhusen während der Sitzung. Er sei vor geraumer Zeit selbst auf Krücken angewiesen gewesen und habe damals erhebliche Probleme in der Wildeshauser Innenstadt gehabt.

Bürgermeister Jens Kuraschinski betonte die Allgemeinverbindlichkeit der Satzung. „Jedermann muss sich daran halten.“ Ob es Ausnahmegenehmigungen gibt, das vermochte Kuraschinski während der Sitzung nicht zu bestätigen.

Dass sich mit ein wenig Phantasie und gutem Willen ein Zugang barrierefrei gestalten lässt, das hat Mario Bögemann bei einem Gasthof in der Region erlebt. „Der Inhaber hat im Außenbereich eine Rampe installiert, und auch der Zugang zum Saal ist barrierefrei“, lobt Bögemann.

Der Fachausschuss der Stadt Wildeshausen verabschiedete die Neugestaltung der Satzung, in der explizit auf die Warenauslage bei Geschäften an Gehwegen oder in verkehrsberuhigten Bereichen hingewiesen wird. Das betrifft vor allem die Wildeshauser Innenstadt. Dazu zählen Produkte auf Warentischen, in Warenständern oder in Vitrinen. Sie dürfen jedoch einen Quadratmeter je laufenden Meter Geschäftsfront nicht überschreiten. Zudem dürfen die Warenauslagen nicht höher als zwei Meter sein.

Für die Fußgänger müssen auf den Gehwegen barrierefreie Durchgänge von mindestens zwei Metern, in den verkehrsberuhigten Bereichen von mindestens 1,5 Metern frei bleiben. Daran müssen sich die Geschäftsleute halten. Und auch daran, wie groß die Werbeobjekte sind, die sie außerhalb des Geschäfts aufstellen. Diese mobilen Werbetafeln wie Straßenaufsteller, Klappschilder oder Plakatständer dürfen maximal ein mal ein Meter groß sein. Und auch für diese Objekte gilt, dass ein barrierefreier Durchgang vorhanden sein muss. Geregelt sind auch die Vorgaben für die Außengastronomie von Cafés, Eisdielen oder Bistros. So muss an der Westerstraße und Huntestraße der optisch abgegrenzte Fahrbahnstreifen inklusive der blauen Basalteinfassung frei bleiben. Hier gilt ebenfalls die barrierefreie Durchgangsbreite von 1,5 Metern.

Ob sich alle Gastronomen und Händler an diese Vorgaben halten, das wird die Stadt künftig überprüfen müssen. Denn leere Straßen, Cafés und Geschäfte wird es nur während der Corona-Zeit geben. Danach wird sich das Bild vermutlich wieder ändern. Und Menschen wie Mario Bögemann oder Wilfried Papenhusen werden wieder Probleme mit der Barrierefreiheit bekommen. „Es hat sich jahrzehntelang niemand wirklich darum gekümmert“, sagt Bögemann. Während es in fast allen anderen Kommunen des Landkreises Behindertenbeiräte oder ähnliche Gremien gebe, sei dies in Wildeshausen lange Zeit vernachlässigt worden. Das Stadtforum will sich diesem Thema deshalb jetzt verstärkt widmen.