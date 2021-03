In dem Container warten zwei geschulte DRK-Mitarbeiter mit einem extra langen Wattestäbchen. (INGO MÖLLERS)

Positiv oder negativ? Das neue Testzentrum in Delmenhorst beantwortet diese Frage im Drei-Minuten-Takt. Pro Stunde können sich 20 Personen per Antigen-Schnelltest auf Corona testen lassen, am Freitag waren rechnerisch 100 Tests möglich. „Die Resonanz war sehr positiv, für Freitag und Sonnabend sind fast alle Termine vergeben“, berichtet Michael Pleus, Geschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Delmenhorst. Das DRK hat unter seiner Leitung schon das Impfzentrum aufgebaut, nun ist Pleus auch der Chef-Schnelltester der Stadt.

Anders als etwa die Testzentren in Bremen setzt das DRK in Delmenhorst auf eine verpflichtende Terminvergabe. „Das war dem Gesundheitsamt sehr wichtig, damit durch das Warten keine Menschentrauben entstehen“, erklärt Pleus. Dieses Ziel steht auch hinter einer weiteren logistischen Entscheidung. Nach dem Test müssen die Menschen nicht vor Ort warten, sie erhalten das Ergebnis per SMS. So macht der Schnelltest seiner Bezeichnung alle Ehre: Zwischen Ankunft und Abfahrt liegen kaum mehr als zehn Minuten.

Terminvergabe per Website

Der Weg zum Schnelltest soll für die Mehrheit der Bürger online beginnen. Auf der Seite delmenhorst-wird-getestet.de ist es möglich, einen passenden Termin auszusuchen. Nach Angabe von Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Handynummer folgt ein automatisch erstelltes Dokument. Die Einwilligung zur Datenverarbeitung ermöglicht im Falle eines positiven Tests die automatische Weitergabe an das zuständige Gesundheitsamt. Die Website fordert dazu auf, diese Seite ausgedruckt mitzubringen. So wird der eigene Drucker zu einem Baustein der Teststrategie. „Zur Not drucken wir auch vor Ort“, sagt Pleus. Die Vorgaben sollten allerdings den Ablauf möglichst reibungslos gestalten. Auch die telefonische Terminvergabe unter 0 42 21/ 98 42 666 soll ausdrücklich die Ausnahme bleiben. „Wir werden aber für jeden eine pragmatische Lösung finden“, verspricht Pleus. Trotz einer möglichst effizienten Logistik will er niemanden von den Schnelltests ausschließen.

Der Ort des Schnelltest-Zentrums liegt am südlichen Zipfel der Stadt, wo Straßen und Häuser schon allmählich in Wiesen und Wege übergehen. Die Annenheider Straße 245a ist am besten mit dem Auto zu erreichen, die Bushaltestelle „Bahnhof Annenheide“ für die Linien 201, 202, 203 und 212 liegt einen knappen Kilometer entfernt. „Wir haben uns für eine pragmatische Lösung entscheiden und einen Ort gewählt, wo wir die Tests sehr schnell anbieten konnten“, erklärt DRK-Chef Pleus. Das Rote Kreuz hat genau dort eine Niederlassung mit Strom- und Internetanschluss, der notwendigen Ausrüstung für das Personal und Umkleideräume. „Je nachdem, wie sich der Bedarf entwickelt, werden wir vielleicht später an einem zentraleren Ort umziehen“, sagt Pleus.

Bald mehr kostenfreie Tests?

Derzeit gilt die Vorgabe, dass der Staat nur einen Schnelltest pro Woche und Person bezahlt. Mit der Angabe der persönlichen Daten ist eine Bestätigung verbunden, für zusätzliche Tests selbst zu zahlen. Doch daran könnte sich bald etwas ändern. „Wir haben uns die Testverordnung noch einmal genauer angesehen. Demnach soll es in Abhängigkeit zur Verfügbarkeit mindestens einen Bürgertest pro Woche geben. Es sind aber auch mehr Tests möglich“, berichtet Pleus. Deshalb werde das DRK bald den entsprechenden Teil der Einwilligungserklärung streichen. „Ziel ist es, dass sich die Bürger nach dem individuellen Bedarf richten“, betont der Geschäftsführer.

Auch wenn es verführerisch ist: Gesundheitsexperten raten dringend davon ab, einen negativen Schnelltest für einen Freifahrtschein zu halten. Es ist weiterhin nötig, sich an die üblichen Hygieneregeln zu halten. Nach einem negativen Antigen-Test kann eine Person für ein Zeitfenster von einigen Stunden sicher sein, andere Menschen nicht anstecken zu können. Jedoch kann trotzdem eine Corona-Infektion vorliegen, die nur ein laborbasierter PCR-Test erkennen kann. Und ein negativer Schnelltest schützt natürlich auch nicht davor, sich selbst anzustecken.