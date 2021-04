Auch in Wildeshauser Arztpraxen ist diese Woche das Impfen gegen das Coronavirus gestartet. (HANNIBAL HANSCHKE/dpa)

Endlich ist es so weit: Am Mittwoch starteten die Corona-Impfungen in Arztpraxen. Wie lief der Auftakt in Wildeshausen?

Genaue Zahlen, in wie vielen Praxen im Landkreis Oldenburg gegen Corona geimpft wird, gibt es nicht, sagt Helmut Scherbeitz, Geschäftsführer der Bezirksstelle Oldenburg der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Denn die Ärzte müssten keine Genehmigung einholen. „Wir gehen aber davon aus, dass viele teilnehmen, die sonst auch impfen“, fügt Scherbeitz hinzu.

Insgesamt gibt es für die niedergelassenen Ärzte in Niedersachsen zurzeit wöchentlich 90.000 Impfdosen. Die Ärzte konnten bei der Apotheke, mit der sie kooperieren, eine Bestellung zwischen 18 und 50 Dosen aufgeben. Der Pharmagroßhandel habe versucht, die Bestellungen mit dem regionalen Verteilungsschlüssel in Einklang zu bringen, sagt Scherbeitz. Die Praxis erhalte also nicht zwangsläufig die bestellte Menge.

Es dürften alle niedergelassenen Ärzte impfen, zurzeit vorrangig die Hausärzte. Aber auch Fachärzte, die ihre Patienten schon immer impfen, beteiligten sich, sagt Scherbeitz, darunter vor allem diejenigen besonders gefährdeter Patientengruppen wie Onkologen. Geimpft wird zunächst ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer.

In den Praxen werde nach der gängigen Priorisierung geimpft, sagt Scherbeitz, also zunächst über 80-Jährige sowie über 70-Jährige mit Vorerkrankungen. Unter den Berechtigten suchten er und sein Team dann noch die Kränkeren heraus, erläutert der Wildeshauser Hausarzt Conrad Windeler. Die Hausärzte würden ihre Patienten kennen und wüssten um ihre Erkrankungen, sagt eine Wildeshauser Hausärztin, die nicht namentlich genannt werden möchte. So falle die Priorisierung leicht. Sie betont, dass Hausärzte nur ihre eigenen Patienten impfen.

Allerdings scheint nicht jeder Arzt die vorgegebene Priorisierung ernst zu nehmen. Das zeigt zumindest der Fall eines Ganderkeseer Mediziners, der es den Mitarbeitern des Jobcenters Bookholzberg ermöglichen wollte, sich und Angehörige ungeachtet der vorgeschriebenen Impfreihenfolge vorab gegen Corona impfen zu lassen (wir berichteten). Die Kreisverwaltung, die die Jobcenter im Landkreis Oldenburg verantwortet, stoppte allerdings die geplanten Impfungen, als sie davon erfuhr. „Wir haben dem sofort Einhalt geboten“, erklärte der Erste Kreisrat Christian Wolf und betonte, dass der Vorfall „nicht im Zusammenhang mit dem Impfzentrum“ stehe. Auch der angebotene Impfstoff stamme nicht von dort.

Der Arzt ruft an

Wer unsicher ist, wann und ob er an der Reihe ist, eine Impfung zu erhalten, muss selbst nicht aktiv werden. Impfwillige sollten nicht bei ihren Ärzten anrufen, betont Helmut Scherbeitz von der KVN: „Die Ärzte kennen ihre Patienten und sprechen sie direkt an.“ Die Termine würden nicht lang im Voraus vergeben, sagt Windeler. Die Patienten würden angerufen, wenn sie an der Reihe sind.

Dafür, dass Mittwoch der erste Tag gewesen sei, sei es perfekt gelaufen, sagt Windeler. Am Vormittag habe er Hausbesuche gemacht. Als erstes habe er eine 101-Jährige geimpft, deren Tochter bereits seit Monaten versucht habe, einen Termin mit dem mobilen Impfteam zu vereinbaren. Am Nachmittag seien dann die übrigen Dosen in der Praxis verabreicht worden. Dabei herrschte „beste Stimmung“, berichtete Windeler. Die Patienten seien alle sehr zufrieden gewesen. Das einzig Enttäuschende sei, dass die Praxis in der kommenden Woche nur noch 24 statt wie in dieser Woche 48 Dosen erhalte.

Sie sei am Mittwoch „positiv überrascht“ gewesen, sagt die Hausärztin, die anonym bleiben möchte. Generell seien sie das Impfen gewohnt, jetzt sei es aber komplizierter, zum Beispiel durch die erforderliche Kühlung. Auch müssten die Patienten immer in Sechsergruppen geimpft werden. Aufgrund der Kurzfristigkeit sei diese Woche schlecht planbar gewesen. Die Arzthelferinnen hätten aber die 48 Impfungen gut organisiert. „Damit steht und fällt alles“, betont die Hausärztin.

In der kommenden Woche soll es so ablaufen wie in dieser, sagt Helmut Scherbeitz. Danach soll auch Astra-Zeneca geliefert werden, insgesamt „angeblich die drei- bis vierfache Menge“, berichtet der Geschäftsführer der KVN-Bezirksstelle Oldenburg. Ob das tatsächlich so eintritt, wird sich zeigen.