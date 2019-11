Barbara Dennerlein liebt die Hammond B3-Orgel, aber sie spielt auch Kirchenorgel. Auch bei ihrem Konzert in Delmenhorst. (fr)

Ganz so lange wie die Neue Musik, die am kommenden Montag ihren 50. Geburtstag feiert, gibt es das Jazzfest noch nicht. Aber immerhin nullt es in diesem Jahr auch: Am 29. und 30. November – plus ein paar Nebenkonzerten – kommt es zur 30. Auflage. 1990 ging es los, übrigens gleich mit einem großen Namen: die Jan Gabarek Group spielte im Kleinen Haus. Und auch die Jazz Invaders unter der Leitung von Hans Kämper waren dabei. Die MSD-Formation steht auch bei der 30. Auflage auf der Playlist, große Namen gibt es aber auch, zum Beispiel Barbara Dennerlein.

Der Weltstar

Der Bonus- sozusagen als Hidden-Track vorweg, gleich zu Beginn? Ja, das kennt man von Die-Ärzte-CDs, bei denen muss man auch vor die erste reguläre Nummer zurückspulen, um auf einen weiteren Song zu stoßen. Und so wird das Jazzfest in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadtkirche bereits zwei Wochen vor dem eigentlichen Festival eröffnet: Die Organistin Barbara Dennerlein spielt im Rahmen der von Popkantorin Karola Schmelz-Höpfner organisierten Jazz-Empore in der Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit.

Barbara Dennerlein ist eine der international bekanntesten deutschen Jazzerinnen, was zum einen an ihren großartigen eigenen Kompositionen und ihrem ganz eigenen Sound liegt, zum anderen, im Jazz ja nicht unwichtig, an ihrer großen Könnerschaft, ihrer Virtuosität. Zusammen mit ihrem kongenialen Duo-Partner, dem Perkussionisten Leonard Gincberg, wird sie sowohl an ihrem Leib-und-Magen-Instrument, der Hammond B3, zu hören sein, aber auch die große Führer-Orgel zum Klingen und Swingen bringen. „Als besonderes Highlight wird eine Video-Leinwand dafür sorgen, der Künstlerin beim Spielen auch auf Hände und Füße sehen zu können“, verspricht die Kantorin. Barbara Dennerlein steht im besten Sinne für die Offenheit des Jazzes, für das Überwinden von Genregrenzen, sie vereint Swing und Bebop, Blues, Soul, Latin und Funk mit traditionellem wie modernem Jazz. „Jazz ist für mich ein Synonym für Freiheit. Der Freiheit von Vorurteil und Diskriminierung“, sagt sie.

Freitag, 15. November, 19.30 Uhr, Stadtkirche

Die Spaß- und Mitmacher

Jazz und Kinder, das geht ja schon mal gar nicht. Quatsch, sagen die Mitglieder von Fabelhaft. Wie gut das geht und vor allem wie gut es nach ein paar Takten auch abgeht, zeigen sie bei ihrem Mitmach-Konzert „Von tanzenden Wanzen“ für Kinder ab vier Jahren. Kinder und Eltern sollen erleben, wie jung und frisch Jazzmusik ist und wie viel Spaß sie den Musikern und Zuhörern bringt, erklärt Annett Becker-Edert, seit einigen Jahren musikalische Leiterin des Jazzfestes Delmenhorst und Mitglied von Fabelhaft. Die Band spielt allerdings auch kein normales Jazzkonzert, sondern Steffi Stimme, Samantha Saxophon, Polly Posaune und ihre Bandkollegen bringen die Kinder zum Tanzen, Singen, Hopsen und Grooven. Mit Swing, groovigen Standards bis hin zu modernen Klängen gibt die Band einen Einblick in die Vielfalt des Jazz.

Sonnabend, 23. November, 15 Uhr, Familienzentrum Villa. Tickets für diesen Auftritt sind an der Tageskasse für fünf Euro erhältlich. Eine Familienkarte kostet 15 Euro.

Die Konstante

Es ist ein großes Geburtstagskonzert: 40 Jahre gibt es sie schon, die Jazz Invaders. Und, wie gesagt, beim ersten Jazzfest spielten sie ebenfalls. Da passt es gut, dass die Big Band unter der Leitung von Hans Kämper, die ihren Keim in der Musikschule Delmenhorst hat, auch beim 30. Jazzfest dabei ist. Dieses Mal in einer Art Vorspiel, ein Wochenende, bevor das Fest so richtig Fahrt aufnimmt. „Im Vordergrund steht die Herausforderung, alte und neue Darstellungsweisen des Big-Band-Jazz frisch und unverbraucht klingen zu lassen“, heißt es in der Ankündigung. Die Bandbreite ist enorm: früher Swing, Modern Jazz, Funk, Latin, Jazzrock, Zeitgenössisches.

Sonnabend, 23. November, 19.30 Uhr, Familienzentrum Villa. Der Eintritt ist frei.

Die Frühaufsteher

Eine schöne Tradition, die Annett Becker-Edert beim Jazzfest eingeführt hat, ist das Schülerkonzert. Einfach, um den Schülern zu zeigen, dass Jazz vieles ist, aber eben nicht verkopfte Intellektuellen-Musik mit endloser Solo-Onanie für kopfnickende Tweed-Jacket-Träger. Die Band Nimmersatt eignet sich da extrem gut für die Beweisführung, denn sie besteht aus zwei Rappern und vier Jazzern. Seit 2015 musizieren sie zusammen. Dabei vereinte die Liebe zur Improvisation die Freestyle-Rapper und Jazz-Instrumentalisten, was sich live in Form von spontanen Rhymes und Solos manifestiert. Es gibt Jazz zu hören, Rap, Beat-Boxing und Samples.

Freitag, 29. November, 11.30 Uhr, Kleines Haus

Die Transatlantiker

„Das Spiel des Jan-Olaf Rodt Quartetts verrät großen Respekt vor der amerikanischen Jazztradition, ohne dass sie ihre europäische Herkunft verleugnen“, erklärt Annett Becker-Edert. Rodt, dessen Kompositionen im Mittelpunkt des Auftritts stehen, interpretiert genau wie Saxofonist Ignaz Dinné die Stücke sehr liedhaft, gibt dem Ganzen aber einen ganz individuellen Klang. Gemeinsam mit Schlagzeuger Peter Gall und Bassist Andreas Lang verweben sie dabei die einzelnen Stimmen zu einem dichten Geflecht, das trotzdem nie intransparent wird.

Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, Kleines Haus

Die Grenzüberschreiter

Das Andreas Schaerer Quartett elektrisiert. Allein schon an der Besetzung mit Schaerer (Gesang), Lucas Niggli (Schlagzeug), Luciano Biondini (Akkordeon) und Kalle Kalima (Gitarre) dürften Jazzfreunde Zungeschnalz-Freude haben. „Mit ihnen ist eine Band entstanden, die man sich kaum zu erträumen traut: vier Ausnahmeakteure, vereint in einem herzergreifenden Jazz-Amalgam aus Mediterranem, Alpinem, Rockigem, Afrikanischem und vielem mehr.

Man möchte dieses Quartett sofort live erleben. Schon jetzt: die Band des Jahres“, schrieb Hans-Jürgen Schaal in der Zeitschrift „Jazzthing“. Wer sich vorher schon mal reinhören will, der hat mit dem Album „A Novel Of Anomaly“ Gelegenheit dazu. Und der Name sagt wahrscheinlich auch schon alles, was man wissen muss, aus.

Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, Kleines Haus

Die Besondere

Es ist die Balance zwischen Leidenschaft und Ausdruckswillen sowie der Sinnlichkeit von Groove und Melodie, die laut Annett Becker-Edert das Spiel von Alexandra Lehmler, 2014 Gewinnerin des Jazzpreises Baden-Württemberg, auszeichnet. Sie nutzt laut Ankündigung ebenso selbstverständlich den Karawanenklang des Sopransaxofons wie den flexiblen Biss des Altsaxofons oder das satte Röhren des Baritonsaxofons.

Ihr Quartett mit Federico Casagrande (Gitarre), Matthias Debus (Bass) und Patrice Héral (Schlagzeug) spielt mit dem Sound von Weltmusik ebenso selbstverständlich wie mit minimalistischen oder elektrifizierten Klanglandschaften, in denen es auch mal düster, rockig, derb und dreckig zugeht.

Sonnabend, 30. November, 19.30 Uhr, Kleines Haus

Die Kleinfamilie

Fast zwei Jahrzehnte wirken die Pianistin Makiko Hirabayashi sowie das Musiker-Paar aus dem Bassisten Klavs Hovman und der Schlagwerkerin Marilyn Mazur schon zusammen. Diese lange Verbundenheit merkt man dem Trio aus Kopenhagen auch an, ihr Sound steht immer im Dienste des Gesamtklangs, es geht um Harmonie. „Das wiederum gibt der Musik einen Flow, der mit dem Vordergrund spielen und dabei zugleich substanziell klingen kann. Das neueste Album ‚Where The Sea Breaks‘ ist ein Programm mit Impressionen zu den Kräften des Meeres“, erklärt die künstlerische Leiterin des Jazzfestes.

Die Musik des Trios ist ein Zusammenspiel der Traditionen, von kammermusikalischem Impetus und Improvisation, tanzhaften Momenten und Innehalten. Es ist Musik mit einer sehr persönlichen Note.

Sonnabend, 30. November, 19.30 Uhr, Kleines Haus

Zur Sache

Tickets

Eine Tageskarte für den 29. oder 30. November kostet 29 Euro (ermäßigt 22), eine Karte für das gesamte Festival 44 beziehungsweise 34 Euro. Zudem gibt es Kombi-Karten für das Festival nebst dem Auftritt von Barbara Dennerlein in der Stadtkirche für 62 beziehungsweise 55 Euro. Wer nur in die Stadtkirche gehen will, bezahlt 25 Euro (ermäßigt 18). Tickets für das Schülerkonzert kosten fünf Euro; dieses Konzert ist nicht im Festivalticket enthalten. Die Karten gibt es im Kulturbüro im Rathaus, vorbestellbar unter der Nummer 0 42 21 / 99 24 64.