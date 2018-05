Am Himmelfahrtstag war es am Rande der Vatertagsfeier in Hoykenkamp zu einer großen Schlägerei gekommen. (Nonstop News)

Nach den Vorkommnissen am Himmelfahrtstag in Hoykenkamp, als sich am frühen Abend angetrunkene Jugendliche und junge Erwachsene auf der Schierbroker Straße eine wüste Schlägerei mit der Polizei geliefert hatten, haben Vertreter der Polizei, der Gemeindeverwaltung sowie Gastwirt Gerhard Menkens die Geschehnisse am Dienstag bei einem gemeinsamen Gespräch im Rathaus aufgearbeitet.

Polizei und Gastwirt hätten dabei jeweils aus ihrer Sicht über die Ereignisse im Bereich vor der Gaststätte „Zum Grünen Hof“ berichtet, teilte Gemeindesprecher Hauke Gruhn mit. Alle Anwesenden seien über das aggressive und polizeifeindliche Verhalten der Beteiligten erschrocken gewesen. Dieses sei inakzeptabel und zu verurteilen. Dies betreffe insbesondere auch die Behinderung des Rettungsdienstes.

Ziel aller Beteiligten sei es, früher eingreifen zu können

Die Polizei hat am Montag eine Ermittlungsgruppe – also quasi eine "Soko Vatertag" – eingerichtet, um die Geschehnisse aufzuarbeiten. Sobald dies erfolgt ist, werde es ein weiteres Treffen geben, kündigte Gruhn an. Dann sei es das Ziel, auf der Basis von detaillierteren Erkenntnissen – insbesondere über den Kreis der Beteiligten – ein Konzept zu erarbeiten, um ähnliche Geschehnisse bei Feierlichkeiten mit größeren Besucherzahlen wie etwa beim „Tanz in den Mai“ oder am „Vatertag“ künftig dort wie anderswo möglichst zu verhindern.

"Das Überlassen einer freien Fläche für alle, die außerhalb von Gaststätten feiern wollen, ist dabei keine Option, weil dies lediglich eine Verlagerung des Problems bedeuten würde und auch gesellschaftspolitisch ein völlig falsches Zeichen wäre", heißt es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Im Rahmen eines Maßnahmenplans angedacht sei aber, das Hausrecht für bestimmte private Bereiche wie den Parkplatz vor der Gaststätte auf die Polizei zu übertragen. Weiterhin im Gespräch sind eine Videoüberwachung oder gegebenenfalls auch ordnungsrechtliche Auflagen bei größeren Veranstaltungen.

Ziel aller Beteiligten sei es, künftig früher eingreifen zu können und nicht erst, wenn die Streitigkeiten bereits eskaliert sind. Welche Schritte konkret erfolgen, werde allerdings erst bei einem weiteren Treffen des „Behördentischs“ besprochen, der dann erneut um einen Vertreter des Landkreises Oldenburg sowie gegebenenfalls auch um einen weiteren Gastwirt erweitert werden könnte.

Ermittlungsgruppe soll Personen vom 10. Mai identifizieren

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hat unterdessen am Montag die Ermittlungsgruppe "Vatertag 2018" eingerichtet. Die Ermittlungsgruppe hat nun den Auftrag, die Geschehnisse am Rande der Vatertagsfeier bei Menkens aufzuklären. "Der Fokus der Ermittler liegt hierbei vor allem in der Aufklärung von strafrechtlich relevantem Verhalten im Zusammenhang mit den Geschehnissen vom 10. Mai sowie der Identifizierung der beteiligten Personen", teilt die Polizei hierzu mit.

In diesem Zusammenhang bittet die Ermittlungsgruppe "Vatertag 2018" insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. Jeder, der vor Ort Bildmaterial in Form von Fotos oder Videos gefertigt oder zugesandt bekommen hat, konkrete Hinweise auf Verbreitung von gefertigten Datenmaterial im Internet geben oder beteiligte Personen benennen könne, werde gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe "Vatertag 2018" unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 in Verbindung zu setzen.

Am vergangenen Donnerstag hatte die örtliche Polizei Verstärkung der Bereitschaftspolizei aus Bremen anfordern müssen, um die Lage in Hoykenkamp schließlich unter dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken in den Griff zu kriegen. In Absprache mit Gastwirt Gerhard Menkens war die Party daraufhin gegen 20.30 Uhr aufgelöst worden. Menkens hatte beteuert, dass unter den 700 Gästen, die in seinem Garten gefeiert hätten, eine gute Stimmung geherrscht habe. Dort habe der Sicherheitsdienst lediglich zwei kleinere Einsätze zu verzeichnen gehabt.