Vollbesetzte Tische prägten auch am Sonnabendabend wieder das Bild in der Wildeshauser Innenstadt. (Martin Siemer)

Sonnabendabend, die Plätze im Außenbereich der Brasserie an der Westerstraße sind gut besetzt. Die Vierertische sind mit Abstand aufgebaut. Manche Gäste haben zwei Tische zusammengeschoben, um den Abend als Gruppe zu genießen. Nach den aktuellen Corona-Regelungen dürfen bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten an einem Tisch sitzen. Wirt Stefan Thuns steht im Eingang und beobachtet das Geschehen. Thuns trägt eine Alltagsmaske, wie auch sein Personal. Lässt man den Blick von der Brasserie über den Marktplatz schweifen, dann bietet sich ein ähnliches Bild. Die Plätze vor dem Zorbas und gegenüber beim Ratskeller sind fast vollständig besetzt. Auch hier achtet man auf Abstand.

Wilfried Papenhusen hat jedoch eine ganz andere Wahrnehmung. Der Wildeshauser kritisiert seit Wochen, dass besonders in der Brasserie, aber auch in einer Eisdiele an der Westerstraße sowie in einer Pizzeria am Westertor die Corona-Regeln nicht eingehalten werden würden. Mehrfach ist Papenhusen per E-Mail bei der Kreisverwaltung vorstellig geworden. „Es besteht absolut kein Erkenntnismangel, sondern schlicht ein Handlungsdefizit. Denn, Corona kriegt man nicht, Corona holt man sich. Wie zum Beispiel im infektionsfreudigen Klima einzelner Gastronomiebetriebe mit Terrassengeschäft in der City von Wildeshausen“, hatte Papenhusen erst am vergangenen Sonnabend an Landrat Carsten Harings, den Ersten Kreisrat Christian Wolf und Sonhild Lindemann, Leiterin des Ordnungsamtes beim Landkreis, geschrieben.

Schon am 29. Juli hatte Papenhusen auf die erneut steigenden Corona-Infektionszahlen hingewiesen: „Wildeshausen findet Anschluss an höhere Spitzenwerte. Vorgestern drei und gestern schon neun Infizierte. Ab jetzt wird wieder in die Hände gespuckt und geklotzt statt gekleckert.“ Oliver Galeotti, Pressesprecher des Landkreises Oldenburg, kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen. „Die Kreisverwaltung geht allen Hinweisen nach, die uns übermittelt werden. Wir bitten aber um Verständnis dafür, dass der Anspruch von Beschwerdeführern nicht immer mit der Realität konform ist“, schreibt Galeotti in einer Stellungnahme. Denn nicht alles, was auf den ersten Blick nicht den Corona-Regeln entspricht, ist tatsächlich auch so. „Oftmals ist die Erwartung an das Strafmaß höher als es tatsächlich gerechtfertigt ist.“

Galeotti weist darauf hin, dass die Verfolgung selbstverständlich nach rechtsstaatlichen Regeln verläuft, weshalb auch die gewissenhafte Ermittlung der Tatsachen, die ordnungsgemäße Aufnahme und die rechtssichere Ahndung nicht vernachlässigt werden darf. Zudem liege die Ahndung zum Teil im Ermessen. „Gleichwohl hat auch die Kreisverwaltung ein hohes Interesse an einer konsequenten Verfolgung von Verstößen gegen die Corona-Verordnung.“ So hat die Kreisverwaltung in den vergangenen Wochen insgesamt über 50 Verfahren zu Ordnungswidrigkeiten mit gewerblichem Bezug eingeleitet. Darunter auch die vorübergehende Schließung eines Betriebes im Gastrobereich.

Ordnungsämter kontrollieren

Erst am vergangenen Donnerstag hatten Mitarbeiter der Ordnungsämter erneut den Wildeshauser Wochenmarkt und anschließend auch die angrenzenden gastronomischen Betriebe kontrolliert. „Man hat mir gesagt, es sei alles in Ordnung“, sagt Stefan Thuns. Den Vorwurf Papenhusens, durch den vermeintlich laxen Umgang in den Gaststätten und Restaurants mit den Abstandregelungen wären die Infektionszahlen im Landkreis gestiegen, kann Oliver Galeotti entkräften. „Der aktuelle Anstieg ist unter anderem auf eine Familie mit acht Angehörigen zurückzuführen. Bei sechs Familienmitgliedern ist die Covid-19-Infektion nachgewiesen worden“, erklärte er auf Nachfrage.

Er weist zudem darauf hin, dass es keine Garantie für die Einhaltung von Regelungen oder Auflagen gibt. „Eine dauerhafte und flächendeckende 24/7-Überprüfung oder Überwachung im gesamten Landkreis Oldenburg ist personell – wie für alle Bereiche im geordneten Leben – gar nicht leistbar.“ Am Freitag hatte die Verwaltung zudem noch einmal eindringlich an die Eigenverantwortung eines jeden Bürgers appelliert. Es sei wichtig, sich dauerhaft an die AHA-Regel zu halten: Abstand halten, penibel auf Hygiene achten und da, wo kein Abstand gewahrt werden kann, eine Alltagsmaske tragen. „Ob man es zweite Welle nennt oder wie auch immer. Fakt ist, wir sind nach wie vor mitten in einer Pandemie, die unser aller Gesundheit ernsthaft bedroht. Darum ist es immens wichtig, sich an die Basismaßnahmen zu halten“, betonte der Erste Kreisrat Christian Wolf.