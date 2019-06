Die Büchereimitarbeiterinnen Heike Wolpmnn, Jessica Janssen und Sigrid Kautzsch (von links). (Jochen Brünner)

Ganderkesee. Seit acht Jahren verfolgt die Gemeindebücherei mit ihren Sommerleseclubs das Ziel, Kinder und Jugendliche in den Sommerferien für den Griff zum Buch zu begeistern. Doch weil sich das immergleiche Konzept mit den Jahren ein bisschen abgenutzt hat, hat Büchereileiterin Sigrid Kautzsch beschlossen, die Aktion, an der jährlich jeweils zwischen 300 und 350 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben, in diesem Jahr auf völlig neue Füße zu stellen. Den Leseclub 2.0 sozusagen.

Eine der wesentlichen Neuerungen: Statt bisher zwei Leseclubs in verschiedenen Altersgruppe gibt es nur noch einen. „Und der ist vom Ende der ersten Klasse bis zu Erwachsenen nach oben hin offen“, erklärt die Büchereileiterin. Die Teilnehmer müssen die Aufgaben zudem nicht mehr alleine bewältigen, stattdessen setzt das neue Konzept auf Teamgeist: „Die Kinder und Jugendlichen können sich entweder mit Freunden oder Geschwistern, aber auch mit Eltern oder Großeltern zu einem Team zusammentun“, erläutert Kautzsch. Außerdem beschränkt sich der Sommerleseclub nicht mehr nur auf gedruckte Bücher, ab sofort sind auch Hörbücher erlaubt. Auch die exklusiven Lese-Pakete, die nur Club-Mitgliedern zur Verfügung standen, gehören damit der Vergangenheit an. Ab sofort stehen sämtliche 31 000 Medien im Bestand zur Verfügung. „Und hinzu kommt nochmal ein riesiger Fundus von elektronischen Medien“, sagt Kautzsch.

Erneut sollen die Teilnehmer die gelesenen Bücher oder gehörten Bücher wieder in einem Logbuch dokumentieren. Dies lässt in diesem Jahr jedoch viel mehr Raum für Kreativität. So sind die Teilnehmer aufgefordert, sich einen kreativen Teamnamen zuzulegen, ein Teamfoto zu schießen, und natürlich können sie in den Logbüchern auch ihre Lieblingsbücher, ihre persönlichen Lesehelden sowie ganze Buchbesprechungen unterbringen. Die Bücherei stellt dazu entsprechendes Bastel- und Deko-Material zur Verfügung. Zudem werde es eine Art Pinwand geben, an der Clubmitglieder Lese- und Hörempfehlungen notieren und sich natürlich von den Tipps anderer Mitglieder inspirieren lassen können. „Im neuen Sommerleseclub wollen wir den gegenseitigen Austausch viel stärker in den Vordergrund rücken“, betont Kautzsch.

Um insbesondere (aber nicht nur) technikaffine Jungen anzusprechen, bietet die Gemeindebücherei im Rahmen des Sommerleseclubs am Mittwoch, 17. Juli, zwischen 9 und 13 Uhr einen Book-Trailer-Workshop an. Dabei können Kinder ab neun Jahren unter Anleitung einen kleinen Film über ihr Lieblingsbuch drehen. Die besten Ergebnisse werden dann im Rahmen der Abschlussparty gezeigt.

Die Büchereileiterin würde es freuen, wenn die Teilnehmerzahlen des Vorjahres auch in diesem Jahr wieder erreicht werden würde. „Leseförderung ist kein einfaches Thema, deshalb ist es umso wichtiger, dran zu bleiben“, sagt Sigrid Kautzsch. Im Übrigen habe sie aber das Gefühl, dass die Struktur der Leseförderung in der Gemeinde greife. Das ist unter anderem daran zu erkennen, das viele jüngere Leseclub-Teilnehmer, die zum ersten Mal mitmachen, bereits im Besitz einer Bücherei-Card sind, die ja für Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren kostenlos ist. „Und die Erwachsenen zahlen für eine Monatskarte 2,50 Euro – ein erschwinglicher Preis“, findet die Büchereileiterin. Entwickelt hat das Konzept übrigens das Kultursekretariat Nordrhein-Westfalen in Gütersloh, wobei es den Büchereien überlassen ist, welche und wieviele Bausteine sie davon übernehmen.

Anmeldungen für den Sommerleseclub sind ab sofort in der Gemeindebücherei Ganderkesee und in der Außenstelle in Bookholzberg möglich. Die Ausleihe startet am ersten Ferientag, also Donnerstag, 4. Juli. Bis Dienstag, 13. August, können die Logbücher zurückgegeben werden. Das Abschlussfest findet am Mittwoch, 4. September, in der Mensa des Schulzentrums am Steinacker statt. Sigrid Kautzsch will das Fest in diesem Jahr im Stile einer Oscar-Verleihung aufziehen: So werden an diesem Nachmittag sechs goldene „Lese-Ganter“ in verschiedenen Kategorien vergeben: unter anderem für den coolsten Leseplatz, das originellste Team-Foto oder das kreativste Logbuch.