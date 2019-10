Sind ab sofort zu haben: Die Sondermünzen in Gold und Silber anlässlich des 750-jährigen Stadtrechte-Jubiläums in Wildeshausen. (MÖLLERS)

Wildeshausen. Sie hat sich wahrlich gut gehalten: Im Jahr 1270 erhielt Wildeshausen die Bremer Stadtrechte und ist damit die älteste Stadt im Oldenburger Land. Im kommenden Jahr feiert die Gildestadt das 750-jährige Stadtrechte-Jubiläum mit einem Festjahr und einer Vielzahl an Veranstaltungen. Als Auftakt hat die Stadt jetzt in Kooperation mit der Firma Euro-Mint und der Volksbank als Vertriebspartner eine limitierte Jubiläumsmünze in Silber und Gold herausgebracht. Am Mittwoch stellte Bürgermeister Jens Kuraschinski die ersten offiziellen Exemplare im Stadthaus vor. „Wir wollten einfach etwas Besonderes“, betonte er bei der Präsentation.

Auf der Vorderseite der Münzen prangt das Alte Rathaus, die Rückseite zeigt das offizielle Stadtwappen. „Dafür haben wir uns entschieden, weil das die Klassiker sind, mit denen sich jeder Wildeshauser identifiziert“, erklärte der Bürgermeister. Die Feinsilbermedaille aus reinem 999 Silber mit drei Zentimeter Durchmesser und einem Gewicht von 8,4 Gramm kostet 39,90 Euro. Für die Version aus 999,9 Feingold in derselben Größe muss dagegen mit 899 Euro schon etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden. „Das sind ja auch keine Legierungen“, sagt Michael Knippschild von der Firma Euro-Mint.

Die Auflage beider Münzen ist streng limitiert und orientiert sich mit 700 Silber- und 50 Goldmünzen in Summe an der Jubiläumszahl. „Die Münze ist allerdings kein Zahlungsmittel“, stellte Knippschild klar. Im Vordergrund stehe der ideelle Wert. „Wir wollen damit vor allem die Menschen ansprechen, die hier leben und aufgewachsen sind, die vielleicht als Aktive am Jubiläumsjahr beteiligt sind und eine haptische Erinnerung haben möchten“, erklärte er. Wie groß das Interesse an der Sondermünze sein wird, kann Knippschild schwer einschätzen: „Wir hatten ein ähnliches Projekt in Apolda, dort waren 900 Münzen innerhalb von sechs Wochen vergriffen.“ Rund 50 Prägungen dieser Art fertigt die Firma im Jahr.

Zu haben sind die Münzen ab diesem Freitag, 4. Oktober, bei der Volksbank Wildeshauser Geest, und zwar nicht nur in Wildeshausen, sondern auch in den Filialen Neerstedt und Harpstedt. „Von den Silbermedaillen haben wir eine ausreichende Menge vorrätig. Die Goldmedaillen werden dagegen auf Bestellung individuell angefertigt“, sagte Marco Pundsack von der Volksbank Wildeshauser Geest. Die Lieferzeit dafür betrage etwa zwölf bis 14 Tage. Einige Vorbestellungen liegen laut Pundsack bereits vor, und auch Birte Hogeback vom Stadmarketing hat bereits einige Anfragen erhalten.

„Überhaupt laufen die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2020 auf Hochtouren“, sagte Hogeback. Neben verschiedenen Aktionen, wie etwa die Weiterführung der Chronik zur Stadtgeschichte, werde es über das ganze Jahr verteilt Veranstaltungen geben, bei denen das Jubiläum im Mittelpunkt stehe. So soll Anfang Mai eine Nordwestbahn auf den Namen Wildeshausen getauft werden.

Auch der Niedersachsentag des Heimatbundes findet anlässlich des Stadtrechte-Jubiläums am 22. und 23. Mai in Wildeshausen statt. Am 29. Mai steht ein Partnerschaftstreffen mit den Städten Évron (Frankreich) und Hartfort (England) im Kalender. Beim anschließenden Gildefest wird zum ersten Mal seit 2003 wieder ein Gastkönig ausgeschossen. Als weitere Besonderheit folgt am Sonntag, 21. Juni, die Ausstellung der Reliquie des heiligen Alexanders. Wo, ist bis dato allerdings noch offen.

Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist zweifelsfrei das historische Stadtfest vom 18. bis 20. September. Symbolisch erhält Bürgermeister Jens Kuraschinski von einem prominenten Bremer ein weiteres Mal die Stadtrechts-Urkunde. Außerdem wird an diesem Festwochenende ein Ernte-Umzug auf einer zwei Kilometer langen Route durch die Innenstadt ziehen. Eindrücke aus der Zeit der Stadtrechte-Verleihung verspricht ein geplanter Mittelalter-Markt.