Das Deutsche Rote Kreuz reagiert mit Sonderöffnungen seiner Testzentren auf einen erhöhten Testungsbedarf an den Feiertagen. (Rene Lange/ DRK)

Die verfügbaren Termine auf der Website der Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Hude und Ganderkesee sind meist schneller ausgebucht als so manches Konzert. „Der Bedarf an Schnelltestungen ist seit der Eröffnung der beiden Zentren am Montag der vergangenen Woche dauerhaft geblieben und nimmt gerade zu den Feiertagen nochmals zu“, teilt Roar Abel vom DRK mit.

Um das Angebot in den Gemeinden zu erhöhen, hat der Verein nun Sonderöffnungen für beide Zentren angekündigt. Zusätzlich werden die Testungszahlen – also die maximale Terminanzahl innerhalb von 15 Minuten – an beiden Standorten erhöht. So sollen die Zentren über Ostern länger öffnen und gleichsam mehr Menschen im gleichen Zeitraum testen können. „Möglich ist dies nur durch die zusätzliche Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer“, betont Abel und spricht ihnen schon jetzt Dank aus.

Geöffnet ist das Drive-in-Testzentrum in Ganderkesee am Karfreitag von 13 bis 16 Uhr sowie am Sonnabend von 8 bis 11 Uhr. Auch am Ostersonntag und Ostermontag wird dort von 10 bis 14 Uhr getestet. Im Walk-in-Testzentrum in Hude können Bürger am Sonnabend von 9 bis 11.30 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr für einen Corona-Test vorbeikommen. An den Feiertagen ist das Testzentrum Hude geschlossen.

Vorab ist es nötig, einen Termin über die Website www.schnelltest-lko.de zu vereinbaren. Menschen ohne Internetzugang werden gebeten, sich mithilfe von Dritten online einen Termin zu reservieren. In Ausnahmefällen ist ein Aufsuchen der Testzentren auch ohne Termin erlaubt, sodass niemand von der kostenlosen Schnelltestung ausgeschlossen wird, so Abel.