An diesem Mittwoch soll es in einer Sondersitzung des Verwaltungsausschusses um das Thema Hertie gehen. (INGO MöELLERS)

Eigentlich sollte das Thema vor der Sommerpause vom Tisch. Es geht um Hertie. Lange schon wabert es entscheidungslos durch die Gremien. Deswegen wollte die Politik ein Jahr vor der Kommunalwahl endlich Nägel mit Köpfen machen. „Wir alle aus der Politik haben uns das selbst auferlegt, dass wir vor der Sommerpause eine Entscheidung haben wollten zum Thema Hertie“, schrieb der FDP/UAD-Fraktionsvorsitzende Murat Kalmis in einem gemeinsamen Antrag mit CDU, Grüne und Partner und den Freien Wählern. Doch weder in der nicht öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses (VA) in der Vorwoche noch in der Ratssitzung am Dienstag ging es um das Kaufhaus. Was die Politik erzürnte – und die Verwaltung zum Handeln brachte. An diesem Mittwoch, am ersten Tag der politischen Sommerpause, gibt es laut Verwaltung eine Sondersitzung des VA, in der es um Hertie gehen wird.