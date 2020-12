Mitarbeiter einer Fachfirma haben gerade eine weitere Fotovoltaikanlage auf dem Rathausdach installiert. (Gruhn)

Obwohl das Rathaus sowie das Saunahuus bereits mit Ökostrom betrieben werden und das Rathaus zudem eine Fotovoltaikanlage auf seinem Dach trägt, ist nach Ansicht von Klimaschutzmanager Lars Gremlowski in der Gemeinde Ganderkesee noch „Luft nach oben“, um mehr für den Klimaschutz zu tun. So werden zurzeit zwei weitere Anlagen auf beiden Gebäuden installiert.

Die bereits bestehende Anlage auf dem Rathaus hat eine Spitzenleistung von fünf Kilowatt und wurde beim Bau des Gebäudes im Jahr 1996 installiert. Die Anlage speist den Strom komplett in das öffentliche Stromnetz ein. Bei den beiden neuen Anlagen soll es anders sein, sodass der auf diese Weise produzierte Strom komplett in den beiden Gebäuden verbraucht wird.

Dies ist eine wesentliche Voraussetzung der N-Bank, von der die Gemeinde Fördergelder für dieses Projekt erhält. Die Zuwendung wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Programmgebiet „Stärker entwickelte Regionen“ (SER) zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf knapp 240 000 Euro, die Förderquote beträgt 50 Prozent.

„In der vergangenen Woche wurden gerade die 63 Module der Fotovoltaikanlage auf den südlichen und westlichen Dachflächen des Rathauses mit einer Spitzenleistung von 21,4 Kilowatt errichtet“, berichtet Marcel Müller vom Fachdienst Gebäudeservice. Da der Strom komplett zur Eigenversorgung des Rathauses eingesetzt werden soll, werde zudem ein Batteriespeicher mit etwa 20,1 Kilowattstunden Speicherkapazität in der Tiefgarage installiert. Dieser mannshohe Speicher werde den nicht verbrauchten Strom zwischenspeichern und insbesondere über Nacht und am frühen Morgen in das Rathausnetz einspeisen. „So können in dieser Zeit die beiden Elektrofahrzeuge der Gemeinde sowie die Server des Rathauses mit sauberer Energie versorgt werden“, erläutert Gremlowski.

Auf dem kompletten Dach des Saunahuuses haben Mitarbeiter einer Fachfirma in den vergangenen zwei Wochen bereits eine Anlage mit einer Spitzenleistung von 49,9 Kilowatt installiert. Auch dieser Strom werde komplett im Gebäude verbraucht, da der Energiebedarf der Saunen sehr hoch sei. Somit können die Verantwortlichen an dieser Stelle auf einen Stromspeicher verzichten, zudem müsse auch kein überschüssiger Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Schließlich werde durch das Projekt der Austausch von drei erdgasbetriebenen Saunaöfen gefördert, die durch drei effizientere, strombetriebene Saunaöfen ersetzt werden können.

Oberstes Ziel der Förderrichtlinie der N-Bank über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der Energieeinsparung und Energieeffizienz bei öffentlichen Trägern sowie Kultureinrichtungen ist die CO2-Einsparung. „Die neuen Fotovoltaikanlagen auf dem Rathaus sowie dem Saunahuus liefern pro Jahr voraussichtlich rund 65 000 Kilowattstunden an Strom und ersparen eine Klimabelastung von etwa 40,1 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Das ist ein deutlicher Beitrag für den Klimaschutz“, freut sich Gremlowski, der das Projekt initiiert hat. Um die Nutzung der Sonnenenergie besser sichtbar zu machen, will die Verwaltung im Bürgerbüro des Rathauses sowie im Empfangsbereich des Saunahuuses Informationsdisplays anbringen, auf denen die Besucher den aktuellen Ertrag und weitere Details ablesen können.

Derweil wachse das Interesse an Solarstrom auch bei Hauseigentümern, beobachtet Gremlowski. Vor allem die Stromerzeugung auf dem eigenen Dach habe es vielen Hauseigentümern angetan: „Die gesunkenen Preise für Solarmodule ermöglichen zunehmend eine gute Wirtschaftlichkeit.“

Mehr Informationen zum Thema Klimaschutz online unter der Adresse www.gemeindeganderkesee.de/klimaschutz.html.