Der "Freipaak" in Bremen war für Andreas Kutschenbauer ein Minusgeschäft. Er hofft nun auf den Weihnachtsmarkt. (Tammo Ernst)

Spekulatius und Lebkuchen haben schon ihren Weg in die Supermärkte gefunden, und auch in der Corona-Debatte richten Politik und Gesellschaft ihren Blick zunehmend auf die Weihnachtszeit. Im November alle Regeln einhalten, um zum Weihnachtsfest wieder mehr Freiheiten zu genießen – so lautet die mehr oder minder klar formulierte Parole von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Länder.

In Bremen und Oldenburg ist eine Freiheit für die Adventszeit aber schon jetzt gestrichen. Weihnachtsmärkte wird es in den beiden Nachbarstädten von Delmenhorst nicht geben. An der Delme ist in dieser Frage hingegen noch keine Entscheidung gefallen. Der Krisenstab unter Leitung von Rudolf Mattern will die Entwicklung der Infektionszahlen abwarten.

Für Schausteller Andreas Kutschenbauer ist das eine gute Nachricht. „Bei den aktuellen Infektionszahlen brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob wir einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Das wäre einfach nur unmoralisch“, sagt er. Seine ganze Schaustellerfamilie sei froh und dankbar, dass die Stadt noch abwarten will, bevor sie über den Weihnachtsmarkt entscheidet. Der kleine Budenzauber vor dem Rathaus bestehe aus rund 20 Buden. Hinter jeder stehe die Existenz einer Schaustellerfamilie.

Menschentrauben vermeiden

Die eher beschauliche Marktgröße könnte im Corona-Jahr ein entscheidender Vorteil sein. Schon im September hatten die Händler des Wochenmarkts bereits Bereitschaft signalisiert, ihren Platz zugunsten des Weihnachtsmarkts aufzugeben. Damit stünde der gesamte Marktplatz für die überschaubare Zahl an Buden zur Verfügung. Angedacht ist ein Markt nach Vorbild der diesjährigen Sommerwiese mit vielen Sitzmöglichkeiten im Zentrum des Platzes.

Durch die Absage der Weihnachtsmärkte in Bremen und Oldenburg könnten die Buden in Delmenhorst eine besondere Anziehungskraft entwickeln. Wäre also mit einem Besucheransturm zu rechnen? „Das ist bei einem denkbaren Weihnachtsmarkt unwahrscheinlich, da der Besucherzulauf kontrolliert werden muss“, sagt Krisenstabsleiter Rudolf Mattern. Die Zahl der Besucher müsse insgesamt niedriger sein als in den Jahren zuvor. Für die Grundsatzentscheidung ist laut Mattern die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz sehr wichtig, allerdings auch nicht alleine ausschlaggebend.

Auch Kutschenbauer will sich nicht allein an der Inzidenz in Delmenhorst orientieren: „Auch die bundesweite Entwicklung ist wichtig. Wir sind hier kein gallisches Dorf. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass wir Schausteller Profit auf Kosten der Gesundheit vom Risikogruppen machen.“ Er hofft darauf, dass die Infektionszahlen insgesamt im November wieder zurückgehen. „Mit mehr Bedienung und Security können wir verhindern, dass die Menschen an den Buden zusammenstehen. So entsteht auch kein Gewusel“, argumentiert er. Die Sommerwiese habe gezeigt, dass das möglich ist.

Kalmis mahnt zu Disziplin

In der Kommunalpolitik hatte sich auch der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit mit dem Weihnachtsmarkt beschäftigt. Vorsitzender Murat Kalmis (FDP) hatte im September die Debatte angestoßen. Alle Parteien äußerten sich damals grundsätzlich wohlwollend. „Ich wünsche mir bei dem Befolgen der Corona-Regeln mehr Disziplin. Es liegt am Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, ob die Infektionszahlen in den kommenden zwei bis drei Wochen sinken“, mahnt Kalmis. Er habe die Hoffnung auf den Weihnachtsmarkt noch nicht aufgegeben. Wenn es die Zahlen zuließen, müssten Politik, Verwaltung und Schausteller für die zweite Dezemberwoche nach flexiblen Lösungen suchen.