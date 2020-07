Trockenschäden an den Kulturen: Das hat der Kreislandvolkverband festgestellt und fordert ein Wassermanagementplan. (Julian Stratenschulte/dpa)

Der Wetterbericht prognostiziert zwar auch für die nächsten Tage weitere Regenschauer, aber für eine Trendwende werden diese nicht reichen. Der Grundwasserspiegel in der Region bewegt sich nach zwei Trockenjahren in Folge auch weiterhin auf historisch niedrigem Niveau. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Sonderbericht des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hervor. Für die Experten ist klar: Die niedrigen Grundwasserstände sind nicht mehr allein mit zufälligen Witterungsschwankungen zu erklären.

Im Vergleich zum Trockenjahr 2018 hat sich die Situation in Niedersachsen 2019 laut NLWKN weiter verschärft. Die Tiefststände des Dürrejahres 2018 wurden dabei in 71 Prozent der ausgewerteten Grundwassermessstellen unterboten. Der tiefste Grundwasserstand des 30-jährigen Referenzzeitraums 1988 bis 2017 wurde 2019 an 56 Prozent der Messstellen unterschritten (2018: 32 Prozent). „Trotz verhältnismäßig hoher Niederschläge im Winter 2019/20 kann auch für das laufende hydrologische Jahr nicht von einer generellen Entspannung der Situation ausgegangen werden“, prognostiziert Bernhard Ohlrogge, Aufgabenbereichsleiter Grundwasser beim NLWKN. Zum derzeitigen Zeitpunkt sei davon auszugehen, dass die Grundwasserstände im Sommer 2020 einen ähnlichen Verlauf wie in den beiden Vorjahren nehmen werden. Wie es derzeit konkret mit dem Grundwasser im Landkreis Oldenburg bestellt ist, wird auch Thema im Umweltausschuss des Kreistages an diesem Dienstag (17 Uhr, Gymnasium Wildeshausen) sein. Dann werden die Untersuchungsergebnisse aller Grundwasser- und Schadstoffmessstellen im Landkreis Oldenburg vorgestellt.

OOWV: Trinkwasser ist sicher

Auch der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) stellt fest, dass lang anhaltende Trockenphasen und Hitzeperioden zunehmen. „Dies hat Rekordabgaben unserer Wasserwerke zur Folge. Bereits um Pfingsten haben wir Wasserverbräuche festgestellt, die wir nur aus dem Hochsommer kennen“, erklärt OOWV-Sprecher Heiko Poppen. Auf die Trinkwasserversorgung und Förderung von Grundwasser hätten die sinkenden Grundwasserspiegel allerdings keinen Einfluss. „Diese spielen sich im oberflächennahen Bereich ab. Wir hingegen fördern das Grundwasser aus sicheren Tiefen – da sprechen wir von 50 bis 70 Meter oder noch tiefer“, sagt Poppen.

Gleichwohl ruft auch der OOWV seine Kunden zu einem sorgsamen Umgang mit Wasser auf. Denn eine wesentliche Rolle für Rekordabgaben spielt aus Sicht des Verbands die Gartenbewässerung und die Befüllung von größeren Pools mit Leitungswasser. „In unserem Verbandsgebiet beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch 115 Liter am Tag. Ein Rasensprenger verteilt dagegen in nur einer Stunde bis zu 800 Liter“, betont Poppen. Die Versorgungsinfrastruktur stoße bei diesen gewaltigen Mengen an Grenzen. „Wir gehen davon aus, dass die Corona-Krise etwa durch die Sperrung oder eingeschränkte Nutzung von Schwimmbädern und gesperrten Badeseen den Wasserverbrauch weiter steigen lässt – weil in der Folge eben mehr Menschen einen Gartenpool kaufen“, vermutet Poppen.

Aber auch weitere Faktoren wie die intensive Feldberegnung, ausgebaute Entwässerungssysteme, Drainagen und rückläufige Regenmengen würden sich erheblich auf den Wasserhaushalt auswirken. „In der Zukunft sind mehr denn je kluge Konzepte zur Speicherung und Rückhaltung von Niederschlägen gefragt“, verweist der OOWV-Sprecher auf eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Als wichtige Forderungen nennt er die Versickerungspflicht von Regenmengen auf Grundstücken, die Entsiegelung von Flächen sowie die Prüfung von einst angelegten Entwässerungssystemen. „Auch wir beteiligen uns aktiv an der Suche nach Lösungen, indem wir beispielsweise geklärtes Abwasser technisch für industrielle Zwecke aufbereiten. Es muss nicht immer wertvolles Leitungswasser zur Kühlung von Anlagen verwendet werden“, erläutert Poppen.

Landvolk: Trockenschäden an Kulturen

Auch der Kreislandvolkverband bemerkt Trockenschäden an den Kulturen. Das habe aber vornehmlich mit den fehlenden Niederschlägen zu tun – weniger mit dem aktuellen Grundwasserstand. „Die Kulturpflanzen reichen meistens nicht an das eigentliche Grundwasser heran, sondern sind auf den Bodenspeicher im oberflächennahen Wasser angewiesen“, erklärt Geschäftsführer Bernhard Wolff. Aus diesem Grund dächten die Landwirte verstärkt über Beregnungsmöglichkeiten nach.

In puncto Grundwasserspiegel sind auch aus Sicht von Wolff Konzepte zum Wassermanagement erforderlich: „Etwa das Zurückhalten von Regenwasser mit entsprechenden Maßnahmenpaketen, sodass es länger genutzt werden kann. Aber auch die Wasserversorger sind in der Pflicht, die Verbrauchsmengenregulierung anders zu gestalten. Bereiche, in denen für private oder auch gewerbliche Zwecke keine Trinkwasserqualität erforderlich ist, sollten neu gedacht werden.“

Landesforsten: Gefahr für Wälder

Auswirkungen von Trockenheit und Wassermangel beobachten auch die Niedersächsischen Landesforsten. „Direkte Grundwasserabsenkungen, die wie ich es aus den 1970er- und 80er-Jahren kenne, als manche Eichenwälder nach Grundwasserabsenkung trockene Kronenspitzen bekamen, sind mir zwar nicht bekannt. Wir beobachten aber bei Pflanzungen im Frühjahr häufiger als früher, dass der Boden nicht ausreichend durchfeuchtet ist“, erklärt Rainer Städing, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten. „Vor Kurzem hat mir ein Förster in einem Syker Wald ein seit drei Jahren ausgetrocknetes Schlatt gezeigt“, berichtet er weiter. Auch im Bereich der Thülsfelder Talsperre spiele auf den Sandböden eine wichtige Rolle, ob sich die Erreichbarkeit des Grundwassers für die Bäume verschlechtert habe. „Große Bäume können dort Grundwasser nur bis maximal vier Meter Tiefe erreichen“, erklärt Rainer Städing. Ergebnisse gebe es dort aber noch nicht, die Bodenerkundung habe gerade erst begonnen. Sicher ist sich Städing aber, dass Wasser im Klimawandel einer der entscheidenden Mangelfaktoren für die Baumarten auf manchen Böden werden wird.

Die Ursache der niedrigen Grundwasserstände sieht Städing teils auch in Maßnahmen der Vergangenheit: „Nach dem Krieg haben wir die Oberflächenentwässerung durch vertiefte Grabensysteme sowie Fluss- und Bachbegradigungen perfektioniert. Bei Starkregen geht der Wasserüberschuss dadurch viel schneller in die Vorfluter und Flüsse und dann ins Meer als ursprünglich“, erklärt er. So ein Entwässerungssystem sei gerade für die Wälder nicht sinnvoll, trotzdem zahle jeder Waldbesitzer dafür Wasser- und Bodenverbandsbeiträge. „Allein in den Weser-Ems-Forstämtern unterstützen wir die Entwässerung der Landschaft durch die Zwangsbeiträge jährlich mit etwa zwei Millionen Euro“, nennt Städing Zahlen. Dazu kämen die Beiträge der vielen privaten Waldbesitzer. Diese Situation könne aus seiner Sicht nur politisch geändert werden.

Verstärkt werde die Oberflächen-Entwässerung zusätzlich durch die vielerorts unter Weiden und Äckern liegenden Drainagen. „Wenn das für den Landwirt nützlich ist, um seine Flächen ertragreich und sicher zu bewirtschaften, dann müssen aber Überlegungen getroffen werden, dieses Wasser nicht sofort ungehindert abfließen zu lassen, sondern es im Boden und somit im Grundwasser zu halten und zu speichern, um es in Trockenzeiten zum Beispiel für dann notwendige Bewässerung zur Verfügung zu haben“, sagt Städing. Wie Poppen und Wolff fordert ein Umdenken: „Statt reine Entwässerung zu organisieren, bräuchte es ein Wassermanagement des Oberflächenwassers aus den Niederschlägen.“

Grüne: Antrag auf den Weg gebracht

Das sehen auch die Grünen im Landkreis Oldenburg so und fordern in einem offiziellen Antrag die Entwicklung eines Wassermanagementplans. Die Grünen setzen dabei auf eine breite Beteiligung der zuständigen Behörden und Betroffenen. So sollen die Untere Naturschutzbehörde, die Wasserbehörde, die Unterhaltungs- und Naturschutzverbände, die Landwirtschaft und der OOWV einen gemeinsamen Plan entwickeln. Als zentrale Inhalte nennen auch sie die Renaturierung von Vorflutern, die Drosselung des Wasserabflusses durch Drainagen, den Einbau von Staustufen in Entwässerungsgräben sowie die Förderung von wasserspeichernden und bodenschonenden Bewirtschaftungsmaßnahmen in der Landwirtschaft.

„Auch der wichtigste Fluss in der Region, die Hunte, leidet unter den Folgen des Klimawandels“, betont Johannes Hiltner, Grünen-Mitglied im Umweltausschuss. Der Pegelstand der Hunte nähere sich schon jetzt dem historischen Rekordtiefstand aus dem vergangenen Jahr. Hier sei zu überlegen, ob die Wiedereröffnung alter Arme zur Grundwasserspiegelerhöhung nicht schneller umzusetzen seien.