Die Wildeshauser Feuerwehr musste nicht ausrücken. (INGO MÖLLERS)

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat am Dienstag in Wildeshausen einen Brand verhindert. Gegen 18 Uhr entdeckte der 34-jährige Mann laut Polizeibericht ein Feuer im Bereich eines Baumes am Marschweg. Er konnte das Feuer durch Austreten löschen, sodass ein Ausrücken der Feuerwehr nicht mehr erforderlich war. Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Hinweise auf die Brandursache liegen nicht vor.