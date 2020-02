Ein Beispiel, wie es nicht sein soll: Schottergärten sollen nach Ansicht der SPD-Fraktion per Resolution geächtet werden. (CARMEN JASPERSEN)

Ganderkesee. Schottergärten, die Ulf Moritz, SPD-Fraktionsvorsitzender im Ganderkeseer Gemeinderat, gern auch „Gärten des Grauens“ nennt, sind aus Sicht der Fraktion eine weitverbreitete und zunehmende Unsitte. Denn sie tragen zu einer weiteren, absolut unnötigen Versiegelung der Böden bei, wie es in einer Mitteilung heißt. In Zeiten des allgemein anerkannten Klimawandels mit den damit einhergehenden Starkregenereignissen sei das genau das Gegenteil dessen, was notwendig ist.

Daher beantragt die SPD Fraktion nun eine Resolution des Rates der Gemeinde Ganderkesee, mit der der Landkreis Oldenburg aufgefordert wird, der Bauaufsicht in dieser Frage nachzukommen, und zwar vor Ort und nicht nach Aktenlage. Das dafür erforderliche Personal sei bei Bedarf einzustellen. Die Gemeinde Ganderkesee setze in ihren Bauleitplänen für neue Baugebiete Flächen für jedes Grundstück fest, die überbaut werden dürfen. Allerdings sei zu beobachten, dass die späteren Eigentümer immer wieder gegen diese Auflagen verstoßen würden. So würden immer häufiger sogenannte Schottergärten angelegt. Oder es würden weite Bereiche unnötigerweise gepflastert.

„Nur entsiegelte Böden können Wasser aufnehmen. Auf versiegelten Böden läuft es ab und überfordert vielerorts die Kanalisation“, argumentiert Moritz. Zwar könnten Gemeinden in ihre entsprechenden Verordnungen und Bauleitpläne Passagen aufnehmen, um solche überflüssigen Versiegelungen auszuschließen. Doch da die Genehmigung und Überwachung dem Landkreis obliegt, hätten sie keine Möglichkeit, die Einhaltung auch zu überwachen. Und dann nütze auch die beste Verordnung nichts.