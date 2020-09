Museumschef Carsten Jöhnk (links) freut sich über die Fahne, die die Sozialdemokraten Susanne Mittag, Jürgen Schulenberg, Adrian Mende und Christian Altkirch (von rechts) überreichten. (TAMMO ERNST)

Eingerahmt und unter Glas hingen sie zuletzt im Parteibüro der Delmenhorster SPD. „Unseren Sitzungssaal haben wir verkleinert“, berichtete das Unterbezirksvorstandsmitglied Jürgen Schulenberg. Die Sozis wünschen sich nun, dass den beiden historischen Fahnen an anderer Stelle mehr Aufmerksamkeit zuteil wird. Am Mittwochvormittag überreichte eine Delegation der Sozialdemokraten die wertvollen Exponate Carsten Jöhnk für das Stadtmuseum. Eine Fahne, die die Gründung der Delmenhorster SPD, noch unter dem Namen Allgemeiner-Deutscher-Arbeiterverein, im Jahre 1872 bezeugt, und das weitere Exemplar, eine Fahne der parteinahen Organisation Reichsbanner-Schwarz-Rot-Gold aus den 1920er Jahren, wandern zunächst ins Depot. Jöhnk denkt daran, die Fahnen während der Sonderausstellung „Dein Verein – Delmenhorster Stadtgeschichte(n)“ im kommenden Jahr einer breiten Öffentlichkeit zeigen zu können.

Die beiden Fahnen sind nicht nur Symbole einer wechselvollen Parteigeschichte, mit den Fahnen selbst ist im Zeitraum der vergangenen 150 bis 100 Jahre viel passiert. Das ältere Exemplar musste in der Zeit der Sozialistengesetze, als Kanzler Bismarck das „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokraten“ verabschieden ließ, versteckt werden. „Genossen haben sie verbuddelt, sonst wäre sie möglicherweise verbrannt worden“, erzählte Schulenberg.

Das Vergraben eines Stückes Stoff war allerdings nicht die beste Variante, das Material zu erhalten. Denn im Boden liegend ziehen Textilien Feuchtigkeit an. So wird berichtet, dass der Zigarrenmacher Wilhelm Hense die Fahne auf dem Dachboden versteckte. Dann vergrub er sie im Garten. Um das Tuch vor dem Verrotten zu bewahren, musste es von Zeit zu Zeit gelüftet werden. Häufig wickelte sich Hense die Fahne um den Körper, zog die Arbeitskleider darüber und setzte sich zum Arbeiten an den Zigarrentisch. Bei einer plötzlichen Hausdurchsuchung fiel den Polizisten außer einem etwas stark gewordenen Hausherrn nichts Besonderes auf.

Jürgen Schulenberg hat noch viele Döntjes zur Erklärung der Vergangenheit auf Lager. Angesprochen, warum das Symbol auf der Parteifahne, es werden zum Handschlag vereinte Hände gezeigt, erkennbar nicht von Arbeitern im Kittel, sondern von Anzugträgern, erzählte er eine selbst erlebte Begebenheit. Als er Anfang der 1980er Jahre erstmals in den Stadtrat gewählt worden war, wunderte er sich, warum die Fraktionssitzungen immer um 18 Uhr begannen. Auf seinen Vorschlag, doch früher zu beginnen, wurde ihm entgegnet, dass Arbeitern, die von der Schicht kämen, wohl erst einmal ermöglicht werden müsse, sich gründlich zu waschen. Dann wandte er damals ein, dass es in den Reihen der SPD-Fraktion doch gar keine Arbeiter mehr gebe: Und bekam ein „wir machen es trotzdem so“ zur Antwort.

Schon in viel früheren Jahren, die Sozialdemokraten tagten noch in der damaligen Grafthalle, soll es so gewesen sein, dass die SPD-Mitglieder, die Arbeiter waren, die Versammlungen um 23 Uhr verließen. „Erst dann haben die Linken ihre Anträge zur Beschlussfassung vorgelegt und sie durchgebracht“, erzählte Schulenberg.

Für Museumschef Carsten Jöhnk sind die beiden als Dauerleihgabe ans Museum gegebenen Fahnen nicht bloß Symbole der SPD, sie erzählen auch Stadtgeschichte. Die Jahreszahl 1872, in die Fahne des Allgemeinen-Deutschen-Arbeitervereins eingestickt, deute auch auf den Beginn der Industrialisierung Delmenhorsts hin. In den knapp 150 Jahren war die Fahne wohl oft repariert worden, Nähte zeigen solche Spuren. Die Farbgebung war ursprünglich ein dunkleres Rot, heute ist die Farbe zu einem rot-rosa ähnlichen Ton verblichen. Die Fahne musste nach Wiederzulassung der SPD im Jahre 1890 noch einmal vor ihrer Vernichtung in Schutz gebracht werden. 1933 war die SPD erneut verboten worden, zwölf Jahre lang haben Parteigenossen das Symbol der Arbeiterbewegung versteckt gehalten. Sie war beim Friedhof an der Schanzenstraße vergraben worden. Die weitere Fahne, hinter der sich das Reichsbanner seit den 1920er Jahren versammelte, wurde in einem Kanister versteckt, der wurde zugelötet und im Garten eines Genossen, gleich neben dem Kaninchenstall, gelagert.

Zusätzlich zu den beiden Fahnen fanden jetzt auch noch drei Protokollbücher der SPD ihren Weg ins Museum. Einem, das bei den Mitgliederversammlungen der Jahre 1909 bis 1949 geführt wurde, fehlen sechs Seiten. Es handelt sich um die Seiten mit Aufzeichnungen über die Jahre 1933 bis 1945. „Vermutlich wollte man die Namen der SPD-Mitglieder schützen“, vermutet Jürgen Schulenberg. Es sei noch einiges aufzuarbeiten, an der Geschichte der SPD, die in zwei Jahren ihren 150. Geburtstag feiern möchte. Carsten Jöhnk kann sich vorstellen, eine Gruppe von Studierenden zu finden, die sich engagieren möchte.

Den Übergabetermin ans Museum begleitete auch die Delmenhorster SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag. Sie unterstrich, dass man nun wichtige Dokumente und Exponate in ihrem Bestand gesichert habe. Es komme aber auch darauf an, der Geschichte weiter nachzugehen.