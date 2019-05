Bis Sonntag, 18 Uhr, hat die Ganderkeseer Landjugend Zeit, den Speicher neben der Heimatstube in Bürstel zu sanieren. Der Zeitplan ist ambitioniert gestrickt, ohne Nachtschichten wird es nicht gehen. (INGO MöLLERS)

Die vergangenen beiden Nächte waren kurz für René Habeck und das Team der Landjugend Ganderkesee – und die nächste dürfte es ebenfalls werden. Denn bis Sonntagnachmittag gegen 18 Uhr haben die rund 35 Aktiven Zeit, im Rahmen der 72-Stunden-Aktion den Speicher neben der Heimatstube in Bürstel zu sanieren. Eine besondere Herausforderung ist die Aufgabe auch deshalb, weil der Speicher unter Denkmalschutz steht und die entsprechenden Auflagen erfüllt werden müssen.

Ausgedacht haben sich die Aktion Ute Holschen und Cord Brinkmann vom Orts- und Heimatverein Bürstel- Immer. Letzterer war in dieser Sache denn auch als „geheimer Agent“ unterwegs und verkündete die Aufgabe am frühen Donnerstagabend. „Etwa vor zwei Jahren haben wir angefangen darüber nachzudenken, dass man den Fußboden im Speicher mal erneuern müsste. Die Gemeinde hat auch grundsätzlich grünes Licht gegeben, doch die Realisierung zog sich hin“, berichtet Ute Holschen. So sei schließlich die Idee entstanden, die Aufgabe der Landjugend zu übertragen.

Konkret geht es darum, etwa 40 Quadratmeter Lehmfußboden durch eine Pflasterung in einem sogenannten „wilden Verbund“ zu ersetzen. Die Ziegel werden dabei hochkant verlegt, ohne dass ein Muster zu erkennen sein darf. Lediglich vier Quadratmeter des Lehmfußbodens bleiben als Andenken bestehen. Darüber hinaus erhalten die Wände auch einen neuen Lehmputz, die Außenanlagen werden mit einer kleinen Terrasse neu gestaltet, und zusätzlich will die Landjugend auch noch einen mobilen Tresen bauen. Denn schließlich wird der Speicher auch hin und wieder für Feierlichkeiten genutzt, wie etwa bei der Abschlussparty für die Förderer der Aktion und das gesamte Dorf. Dass Event zu organisieren, ist übrigens ebenfalls Teil der Aufgabe – wenn auch vergleichsweise einfach umzusetzen.

Um die Aufgabe zu meistern, werden eine Reihe von Gewerken benötigt, darunter Putzer, Maurer, Elektriker sowie Beton- und Straßenbauer. „Die haben wir aber alle in unseren Reihen“, sagt Habeck, der selbst Tischler ist. Der Zeitplan ist eng und ambitioniert gestrickt, aber das gehört zum Konzept der Aktion. „Direkt nach der Bekanntgabe haben wir angefangen, den Speicher auszuräumen. Bis 0.30 Uhr haben wir alles ausgekoffert. Und am Freitag haben wir um 6.30 Uhr wieder angefangen“, berichtet Habeck. Auch an Materialspenden mangelt es nicht, wie mehrere Paletten Steine und Zement belegen. Und Cord Brinkmann rechnet damit, dass den Helfern wohl auch „noch eine Nachtschicht“ bevorstehen wird.

Pannen nicht ausgeschlossen

Dass bei einer 72-Stunden-Aktion auch unvorhergesehene Dinge sowie kleinere Pannen passieren, bringt Habeck nicht aus dem Konzept. „Unser größtes Problem ist gerade, dass wir einen Teil des Betonfundaments nicht wegstemmen können. Dann bleibt der eben da“, erzählt er. Auch eine Stromleitung habe man versehentlich bereits gekappt. „Aber die wollten wir sowieso neu verlegen“, sagt der Landjugend-Chef.

Der Speicher wurde übrigens im Jahr 1773 errichtet und stand ursprünglich auf dem Hof Alfs. 1988 haben Mitglieder des Orts- und Heimatvereins das Gebäude dann an seinen jetzigen Standort versetzt, wo er seit 1993 als Versammlungsraum dient.

Die Niedersächsische Landjugend ruft ihre Mitgliedsvereine alle vier Jahre zur Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion auf. Die Ganderkeseer nehmen in diesem Jahr zum fünften Mal teil: 1995 hat man eine Grillhütte in Bürstel errichtet, 1999 eine Orchideen-Wiese angelegt. 2011 waren die jungen Handwerker im Garten und auf dem Spielplatz des Dorfgemeinschaftshauses in Elmeloh im Einsatz und 2015 haben sie einen Toilettenwagen für den Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege gebaut.