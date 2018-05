An sechs Standorten werden Sammelstellen für die Evakuierung eingerichtet. (STADT DELMENHORST)

Nachdem die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt hatte, dass im Osten von Delmenhorst am Freitag wegen einer Bombenentschärfung ein großer Bereich geräumt und gesperrt werden muss, ist das Evakuierungsgebiet aus technischen Gründen noch einmal nach Norden hin ausgeweitet worden. Das bedeutet vor allem Einschränkungen für den Bahnverkehr, denn in der ersten Version war zwar der Bahnhof Heidkrug betroffen, nicht aber die Bahngleise dahinter. Diese sind nun auch von dem Vorhaben betroffen, sodass zusätzlich zum Straßenverkehr auch der Schienenverkehr auf der Strecke zwischen Delmenhorst und Bremen maßgeblich beeinflusst und eingeschränkt sein wird. Auch einige Straßenzüge nördlich der Bahn befinden sich nun im Sperrgebiet, für die Betroffenen in dem Bereich werden weitere Sammelpunkte eingerichtet.

Wie berichtet, ist bei Routineuntersuchungen für eine Baustelle im Bereich Stickgras/Langenwisch der Verdacht auf eine nicht detonierte Fliegerbombe aufgekommen, nachdem ein Zeitzeuge einen entsprechenden Hinweis abgeliefert hatte. Eine gezielte Überprüfung erhärtete diesen Verdacht, Experten schätzen die mutmaßliche Bombe auf ein Gewicht von mindestens zehn Zentner. Der Kampfmittelräumdienst wird nun die Fundstelle an diesem Freitag, 18. Mai, aufgraben und den mutmaßlichen Blindgänger entweder abtransportieren oder an Ort und Stelle unschädlich machen. Die Entschärfung selbst soll ab 13 Uhr vonstatten gehen, die Evakuierung des Gebietes beginnt bereits ab 8 Uhr. Bis 9 Uhr sollten nach Möglichkeit die Einwohner den Bereich verlassen haben. Die Sperrung wird mindestens bis 14 Uhr dauern.

Mit der neuen Erweiterung reicht das Sperrgebiet nun im Norden bis knapp über die Heidkruger Bäke hinaus, im Süden bis über die Syker Straße, im Westen knapp über die Kieler Straße und im Osten bis zum Iprumper Dorfweg. Wer keine eigene Transportmöglichkeit hat, sollte sich ab 8 Uhr zu einer der eingerichteten Sammelstelle begeben. Südlich der Bahn gibt es vier Punkte: am Netto-Markt an der Bremer Straße 276 bis 278, beim Hotel Thomsen an der Bremer Straße 186, die Shell Tankstelle an der Syker Straße 226 (gegenüber Kfz-Logemann) sowie die Bushaltestelle „An der Riede“ an der Syker Straße. Für den nördlichen Bereich kommen zwei weitere Sammelpunkte hinzu: am Heidkruger Weg Ecke Heidkruger Damm sowie am Heidkruger Weg Ecke Bürgerkampsweg. Von dort fahren Busse im Pendelverkehr zu den eingerichteten Betreuungsstellen in der Mensa der IGS, dem Gymnasium an der Willmsstraße, den Berufsbildenden Schulen I, der Sporthalle Weberstraße sowie dem Gemeindezentrum der syrisch-orthoxen Kirche St. Johannes an der Elsflether Straße 2.

Am Donnerstag hat die Stadt bereits damit begonnen, mit Flyern und weiteren Mitteln auf die bevorstehende Evakuierung aufmerksam zu machen. Am Freitagvormittag soll die Räumung außerdem von Lautsprecherdurchsagen begleitet werden. Wer das Gebiet nicht selbstständig verlassen kann, wird gebeten, sich unter der Bürgertelefon-Nummer 0 42 21 / 99 16 00 bei der Stadtverwaltung zu melden. Sollte das nicht möglich sein, können Betroffene ein weißes Tuch sichtbar ins Fenster hängen, sie werden dann abgeholt.

Am Morgen kann der Bahnverkehr von und nach Bremen zunächst noch weiter fließen, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Ab 8 Uhr wird der Bahnhof Heidkrug dann nicht mehr bedient, die Züge fahren ohne Halt durch. Ab 12 Uhr wird dann schließlich der gesamte Bahnverkehr zwischen Delmenhorst und Bremen in beide Richtungen bis zur Entwarnung eingestellt.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.delmenhorst.de sowie über Twitter unter delmenhorst_de. Auch über den Rundfunk werden aktuelle Meldungen verbreitet.