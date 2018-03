Erneut hat sich ein Lkw-Unfall auf der A1 bei Wildeshausen ereignet. (dpa)

Die Autobahn 1 war am Donnerstag zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Hamburg nach einem Lkw-Unfall voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war die Gegenfahrbahn in Richtung Osnabrück ebenfalls halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu erheblichem Rückstau.

Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer daher, den Bereich weiträumig zu umfahren. Dabei wurde empfohlen, ab dem Ahlhorner Dreieck über die A29 und A28 auszuweichen und in Höhe des Autobahndreiecks Stuhr wieder auf die A1 aufzufahren.

Die Beamten wiesen zudem darauf hin, die örtliche Umleitung über Ahlhorn nicht zu nutzen und weiträumig zu umfahren, da diese für ein solches Verkehrsaufkommen nicht geeignet sei.

Die Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung Hamburg dauerte bis etwa 17 Uhr an. Das Fahrzeug war mit 24 Tonnen Futtermittel (Getreide) beladen, welches zum Teil ausgetreten war.

Mittelschutzplanke durchbrochen

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall folgendermaßen: Gegen 6.29 Uhr durchbrach ein mit Futtermittel beladener Lkw etwa 300 Meter hinter der Abfahrt Wildeshausen in Fahrtrichtung Osnabrück die Mittelschutzplanke der A1. Nach Angaben des 50-jährigen Fahrzeugführers hatte dieser, möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Sattelzug fuhr über den Überholfahrstreifen und durchbrach die Mittelschutzplanke. Dabei kippte das Fahrzeug um und blieb mit dem Führerhaus auf der Mittelschutzplanke liegen, während der Sattelauflieger samt Ladung auf die Gegenfahrbahn kippte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (wk)