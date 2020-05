Kathrin Meinlschmidt genoss es mit ihren Zwillingen Henry und Theo (dreieinhalb Jahre alt) am Mittwoch, den Graft-Spielplatz wieder nutzen zu können. Die beiden Jungs haben übrigens den größten Spaß daran, im Sand zu buddeln. (TAMMO ERNST)

Delmenhorst. Es ist eigentlich ein ganz alltägliches Bild, das man in den vergangenen Wochen beim Spaziergang durch die Graft jedoch vermisst hat. Kinder, die sich auf dem Spielplatz der Grünanlage vergnügen. Schaukeln, rutschen, im Sand schaufeln – auf all das mussten viele Kinder lange verzichten. Der geliebte Spielplatzbesuch, der für die Kleinen zum Alltag gehört, war aufgrund des Ansteckungsrisikos mit dem Coronavirus untersagt worden. Damit ist nun wieder Schluss: Bund und Länder haben entschieden, dass Spielplätze wieder freigegeben werden können. Sehr zur Freude von Eltern und Kinder: „Wir haben uns ganz doll gefreut, als wir heute wieder herkommen konnten,“ erzählt Kathrin Meinlschmidt. Mit ihren dreijährigen Zwillingen Henry und Theo kommt sie häufig in die Graft. Auch der Besuch des Spielplatzes gehört eigentlich zum Programm. „Natürlich musste ich den beiden erst einmal erklären, dass wir nicht mehr auf den Spielplatz können. Das hat dank der Absperrung aber gut funktioniert“, berichtet Meinlschmidt, die als Lehrerin an einer Grundschule arbeitet.

Den Kleinen vermitteln, dass der geliebte Spielplatzbesuch auf unbestimmte Zeit ausfallen muss, das kann auch schon mal zur Herausforderung werden, weiß Carmen Butgereit, die mit ihrem zweijährigen Sohn Ben tägliche Spaziergänge unternimmt. „Ich habe Ben erzählt, dass der Spielplatz repariert werden muss, und versucht, andere Wege mit ihm zu gehen“, erläutert die Mutter ihre Strategie, während sie mit ihm auf der Wippe sitzt. Jetzt können die Kleinen wieder nach Herzenslust den Spielplatz erkunden. So wie Henry und Theo, die bei schönstem Frühlingswetter fleißig in der Sandkiste – in der sich aufgrund des langen Stillstandes bereits Unkraut den Weg ans Tageslicht erkämpft hat – buddeln. Das mögen die beiden nämlich am liebsten, erzählt der kleine Henry. „Deswegen haben wir auch eine Sandkiste zu Hause, aber es war einfach nicht das Gleiche“, findet die Lehrerin einer dritten Klasse. Es sei die Abwechslung gewesen, die trotz täglicher Spaziergänge im Park und Wald gefehlt habe.

Es ist ein Stückchen Normalität, das Kindern und Eltern zurückgegeben werden kann. Doch vieles ist auch neu. Ein provisorisches Schild am Eingang des Spielplatzes weist darauf hin, dass ausschließlich Kinder unter zwölf Jahren den Platz nutzen dürfen. Außerdem muss ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Ein Umstand, den Kinder im Spiel sicherlich schnell einmal vergessen können. Deswegen dürfen sie den Spielplatz nur unter Aufsicht einer volljährigen Person betreten. Auf das Spielen und Toben mit anderen müssen die Kinder also weiterhin verzichten. Dabei ist genau das ein wichtiger Teil kindlicher Entwicklung. Spielplätze sind, neben Kita und Schule, Aushandlungsorte für die Heranwachsenden. Im Kontakt mit Gleichaltrigen lernen sie, Freundschaften zu schließen, sich in einer Gruppe zu positionieren und durchzusetzen, aber auch Rücksicht auf andere zu nehmen. Der Spielplatz ist ein Ort, wo die Kleinen die gesellschaftlichen Regeln der Großen ausprobieren können und wichtige soziale Kompetenzen erworben werden.

Provisorische Schilder klären über die Spielplatz-Regeln auf. (TAMMO ERNST)

So gehen die Folgen des Lockdowns leider auch an den Jüngsten nicht spurlos vorüber. Obwohl Spielplätze wieder zugänglich sind: Der Besuch der Kita, Treffen mit den Freunden und ein geordneter Tagesrhythmus fehlen weiterhin – und das setzt den Kindern zu: „Ben hat oft nach seinen Kumpels gefragt, sie fehlen ihm“, erzählt Budgereit. Und auch Theo und Henry, die normalerweise gemeinsam mit sechs weiteren Kindern von einer Tagesmutter betreut werden, sehnen sich nach ihren Freunden. „Wir Eltern haben uns eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet, in der wir Fotos und Videos verschicken. So bleiben wir in Kontakt, und die Kinder können sich sehen“, erzählt Meinlschmidt.

Ja, die letzten Wochen seien weder für Eltern noch für Kinder eine einfache Zeit gewesen, berichtet ein Vater, der gemeinsam mit seiner Frau und den drei Kindern den noch mäßig frequentierten Spielplatz der Graft besucht. „Es ist eine Katastrophe, vor allem wenn man keinen Garten hat“, findet er. Auf kleinem Raum jedem Kind gerecht zu werden, Schule und Kindergarten zu ersetzten, das sei schwer gewesen für die beiden Eltern. „Wir sind keine Lehrer, und das merken die Kinder auch“, betont er. Tochter Zeynep (7), die normalerweise die erste Klasse einer Grundschule besucht, habe erst das halbe Alphabet gelernt, bevor die Schulen geschlossen wurden. Jetzt versuchen die Eltern, das aufzufangen, was durch den fehlenden Unterricht auftritt. „Wir stehen unter großem Druck, denn wenn sie in die zweite Klasse kommt, geht es ja weiter“, erzählt der Mann. Seit die Schule eine Lern-App nutze, funktioniere der Unterricht von zu Hause aber recht gut, findet die Mutter der Siebenjährigen. Aber das Ende des Homeschoolings rückt in greifbare Nähe. Delmenhorster Schulen können den Betrieb allmählich wieder hochfahren. Anders sieht es bei den Kitas aus. „Henry und Theo sollen im August in den Kindergarten kommen. Wir haben aber leider noch keine Informationen darüber, ob die Kindergärten wieder öffnen können“, sagt Meinlschmidt. Vieles liegt also noch im Argen, doch zumindest einer Sache kann man gewiss sein: Geisterspielplätzen gehört fürs Erste der Vergangenheit an.