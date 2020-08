Zwei Leichtverletzte und 20 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonnabend auf der Dwostraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 62-jährige Delmenhorsterin gegen 16.45 Uhr die Stedinger Straße in Richtung Nordstraße kreuzen, wechselte aber plötzlich auf die Linksabbiegerspur in Richtung Stedinger Straße. Dabei übersah sie das Fahrzeug eines 82-jährigen Lemwerderaners und kollidierte mit diesem. Der 82-Jährige wich noch nach links aus und prallte dort gegen den Wagen eines 64-jährigen Delmenhorsters, der auf der Dwostraße in Richtung Nutzhorner Straße unterwegs war. Der 82-Jährige und seine 77-jährige Beifahrerin aus Ganderkesee wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kam es bei den Bergungsarbeiten zu Behinderungen, von denen auch der Busverkehr betroffen war.