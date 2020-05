Discgolf ist bei alten und jungen Menschen immer beliebter. Ulf Kohrs aus dem Seniorenbeirat und Anojan Amalathas aus dem Jugenparlament fordern deshalb feste Körbe in den Graftanlagen. (INGO MÖLLERS)

Bewegung im Freien, ein generationsübergreifender Dialog und vor allem viel Spaß, das waren die Ziele des Discgolf-Schnupperkurses, der am Mittwoch in der Graft stattfand. Die hiesige Discgolf Gruppe Delmenhorst hatte die Vertreter des Seniorenbeirats und des Kinder-und Jugendparlaments (KJP) zum gemeinsamen Spielen und Austausch – natürlich mit gebührendem Abstand – geladen. Discgolf, das ist eine Sportart, bei der mit einer Art Frisbee auf einen Kettenkorb geworfen wird. Ziel des Spiels ist es, wie beim Golf, mit möglichst wenigen Würfen den Korb zu treffen. Der Sport erfreut sich wachsender Beliebtheit, auch in Delmenhorst. Bisher spielen die Teilnehmer noch auf mobile Körbe, die jede Woche mitgebracht werden müssen. Wenn es nach dem KJP und dem Seniorenbeirat geht, soll sich das bald ändern. Dafür machen sie sich gemeinsam mit der Discgolf Gruppe stark. „Discgolf ist etwas für alle, für Jung und Alt. Dazu passt der Wunsch auf Bürgerseite, das Freizeitangebot in der Graft zu erweitern“, berichtet Ulf Kors, erster Vorsitzender des Seniorenbeirates. Der Vorschlag Discgolf Körbe auf der Grünanlage zu installieren sei auf der bei der Bürgerideenbörse (Bib) ganz vorn mit dabei gewesen, weiß Kors.

Im April wurde nun ein gemeinsam formulierter Antrag für dieses Vorhaben beim zuständigen Fachausschuss gestellt. Bereits vor zwei Jahren hatte es einen Vorstoß in diese Richtung gegeben. Aufgrund mangelnder Unterstützung und Unkenntnis sei der Antrag damals aber zurückgezogen worden, erinnert sich Werner Kenner von der Delmenhorster Ideenbörse. Nun gäbe es ein breiteres Interesse. Daher ist man guter Dinge, was die Bewilligung des Antrags betrifft – auch weil die Installation des Parcours verhältnismäßig kostengünstig ist. „Ein Discgolf Korb samt Installation würde etwa 500 Euro kosten. Unser Ziel ist die feste Installation von neun Körben mit Parcourscharakter für Wettkämpfe. Das Vorhaben würde alles in allem also nur etwa 4500 Euro kosten“, berichtet Kenner. Ein überschaubarer Betrag, der aber eine große Wirkung erzielen würde, da ist man sich einig.

Für Tourismus interessant

„Dir Vorteile überwiegen einfach. Es ist eine Erweiterung des Freizeitangebots in der Graft und schafft einen Übergang zum Barfuß Parcours“, findet Kenner. Außerdem könne so ein neues Angebot auch aus touristischer Perspektive interessant sein. „Ich denke dabei an Wettbewerbe, die Leute nach Delmenhorst ziehen würden. Viele Discgolfer der Region fahren momentan nach Bremen, um dort den Parcours zu spielen. Daher ist es durchaus denkbar, dass ein solches Sportangebot die Menschen der Umgebung anzieht“, meint auch Kors. Das Umweltbewusstsein komme bei all diesen Ideen aber in keinem Fall zu kurz, betont Ali Pektürk, Vorsitzender des KJP. „Der Umweltaspekt war uns sehr wichtig. Durch die Discgolf Körbe findet keine Versiegelung der Grünanlage statt, sodass beispielsweise Picknicks weiterhin überall zwischen den Körben stattfinden können“, so Pektürk.

Das, was die Antragsteller aber besonders antreibt, ist, dass sich der Sport besonders gut für generationsübergreifende Aktivitäten eignet. „Senioren mögen Sport. Nur eignet sich hierfür eben nicht jede Sportart“, so Kors. „Beim Discgolf müssen keine langen Strecken zurückgelegt werden und es ist keine besonderer Krafteinsatz nötig“, ergänzt Kenner, der selbst begeisterter Discgolfer ist. Tatsächlich zählt bei dieser Sportart weniger Kraft, als eine ausgefeilte Technik, bestätigt Andreas Harthus, von der Discgolf Gruppe Delmenhorst. „Beim Discgolf geht es darum die richtige Wurftechnik herauszuarbeiten und Distanzen richtig einschätzen zu lernen“, erläutert Harthus, der regelmäßig an Wettbewerben teilnimmt. Der perfekte Sport also um generationsübergreifend zusammenzukommen, findet Pektürk. „Uns ist es wichtig einen starken Zusammenhalt zwischen den Generationen beizubehalten“, sagt der Vorsitzende. Marlies Lüdeke vom Fachdienst Jugendarbeit begrüßt das generationsübergreifende Projekt. „Es ist schön, zu sehen, wie Jung und Alt zusammenkommen und gerade jetzt zu Corona-Zeiten zusammen Sport machen“, so Lüdeke.