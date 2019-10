Symbolbild (Friso Gentsch/dpa)

Unbekannte Täter haben am Freitag in der Zeit zwischen 16.30 und 17.30 Uhr an der Straße An der Senke verschiedene Gegenstände auf einen dort abgestellten Sportwagen eines 50-jährigen Anwohners geworfen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei begaben sich die Täter wahrscheinlich von einer an der Landwehrstraße befindlichen Bushaltestelle in eine Grünanlage, von wo aus sie das Fahrzeug schließlich bewarfen. Am Fahrzeug wurden eine Lampe sowie der gesamte Dachbereich stark beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Inspektion Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21 / 1 55 90 in Verbindung zu setzen.