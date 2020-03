Die Ganderkeseer Gleichstellungsbeauftragte Katrin Gaida-Hespe hat Vorschläge, wie die niedrigeren Löhne von Frauen vielleicht irgendwann der Vergangenheit angehören. (Janina Rahn)

Katrin Gaida-Hespe: Bei diesem Thema habe ich sofort ein Bild im Kopf: „Eine ältere Dame steht vor mir an der Kasse und sucht in ihrem Portemonnaie verschämt Kleingeld zusammen. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet und zwei Kinder großgezogen. Heute scheint sie sich kaum das Nötigste leisten zu können.“ Eine Frau erhält im Schnitt halb soviel Rente wie ein Mann. Wenn man die Einkünfte aus gesetzlicher Rente, Betriebsrente und privater Altersvorsorge zusammenrechnet, ergibt sich für das Jahr 2015 ein „Gender Pension Gap“ von 53 Prozent. Dies sagt der Report des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts aus dem Jahr 2017.

Das hat ganz unterschiedliche Gründe. In anderen Ländern werden Unternehmen stärker in die Pflicht genommen, fair zu bezahlen. Island ist da beispielsweise schon lange sehr aktiv. Unternehmen, die sich unfair verhalten, müssen zahlen. Und wer nachweist, fair zu bezahlen, wird belohnt. In England müssen Firmen seit 2017 ihren Paygap auf der Homepage deklarieren. Auch beim Ausbau der Infrastruktur für Kinderbetreuung und Elternzeitregelungen, die eine Umverteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit auf beide Elternteile unterstützt, waren andere Länder schneller.

„Bereinigt“ bedeutet, dass alles, was den Lohnunterschied von 21 Prozent erklärt, rausgerechnet wird. Eine Stunde Arbeit einer Frau wird die eines Mannes mit vergleichbarer Qualifikation, Tätigkeit und gleichem Stundenumfang gegenübergestellt. Wenn also aus den 21 Prozent herausgerechnet wird, dass Frauen oft in weniger gut bezahlten Teilzeitanstellungen und Branchen mit niedrigerem Lohnniveau arbeiten, bleibt eine unerklärbare Lohnlücke von sechs Prozent.

Wenn ich von einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 2860 Euro ausgehe, würde ein Mann, der genau das gleiche leistet circa 170 Euro im Monat mehr verdienen. Das ist viel Geld und vor allem nicht fair.

Ein guter Schritt wäre, die Unternehmen stärker zu fordern, ihre Gehaltsstrukturen regelmäßig zu analysieren und transparent zu machen. Das Entgelttransparenzgesetz aus 2017 ist ein guter Anfang und schafft Bewusstsein. Aber faire Bezahlung sollte keine Holschuld der Beschäftigten sein und auch in kleineren Unternehmen überprüfbar sein. Ein weiterer guter Schritt ist die Förderung der Umverteilung von Arbeit innerhalb der Familie. Das Elterngeld Plus fördert, dass mehr Männer auch länger als zwei Monate in Elternzeit gehen. Mehr davon.

Alle Menschen wollen Wertschätzung erfahren und fair behandelt werden. Ungleicher Lohn für gleiche Arbeit fühlt sich auch ungleich wertgeschätzt an. Das führt zu Unzufriedenheit und demotiviert. Dazu kommt die Frage, wie die Sorgearbeit zu Hause wertgeschätzt wird.

Auch hier haben einige Firmen schon angefangen umzudenken. Sind denn Gehaltsverhandlungen notwendig? Oder ist es eher notwendig, regelmäßig zu prüfen, wie sich die Gehälter zusammensetzen und ob das noch alles zueinander passt. Personalabteilungen und Vorgesetzte sollen vorurteilsfreie Gespräche führen und prüfen, ob die für den Job notwendigen Voraussetzungen gegeben sind, nicht den Lautesten am meisten zu zahlen. Nicht für alle Jobs ist Verhandlungsgeschick notwendig. Oft höre ich, dass Männer, die sich für eine höhere Bezahlung einsetzen, durchsetzungsstark wirken und Frauen zickig.

Ich habe früher weniger Taschengeld bekommen als mein Bruder. Außerdem gehöre ich zu der Generation, die froh war, einen Job zu haben, und die nicht über Geld gesprochen hat. Heute sieht die Welt ein wenig anders aus und ich fordere dazu auf, über Geld zu sprechen. Ich denke, dass Unternehmen gerade in Zeiten von Fachkräftemangel intensiv darüber nachdenken, wie sie für alle Geschlechter attraktive Arbeitsplätze anbieten können, faire Bezahlung sollte selbstverständlich sein.

Sprecht miteinander, auch über Geld. Sprecht euch gegenseitig Mut zu, Dinge laut zu machen. Akzeptiert und erkennt Familienmodelle an, die nicht euren eigenen entsprechen. Erzählt euch, wie ihr Arbeiten zu Hause umverteilt und traut euren Männern auch in Bezug auf Sorgearbeit etwas zu. Frauen untereinander können Bewusstsein schaffen, Akzeptanz und Toleranz vorleben.

Alle Vorgesetzten sollten gezielt darauf achten, gleiche Leistung gleich zu entlohnen. Sie sollten darauf achten, fair zu sein und jeden Lohnunterschied begründen können. Sie sollten darauf achten, dies vorurteilsfrei zu tun – unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Religion.

Zur Person

Katrin Gaida-Hespe

ist die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ganderkesee und spricht angesichts des Equal Pay Day in dieser Woche über Ausmaße, Ursachen und eventuelle Mittel gegen die teils großen Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen in Deutschland.