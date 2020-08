Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf vergangenen Dienstag, 4. August, einen weißen VW Polo mit Sprühfarbe um seine Reinheit gebracht. Wie die Polizei mitteilt, stand der Wagen zwischen Montagabend gegen 22.45 Uhr und Dienstagfrüh bis etwa 7.15 Uhr am Kreuzweg in Delmenhorst, als sich der Sprühdosen-Angriff ereignet haben muss. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die möglicherweise etwas zur Aufklärung der Tat beitragen können. Wer einen Hinweis geben kann, kann sich bei der zuständigen Polizei Delmenhorst unter Telefon 0 42 21 / 1 55 90 melden.