In der Bäckerei an der Bahnhofstraße in Delmenhorst war es zu dem Messerangriff des Mannes gekommen. (NONSTOPNEWS)

Nach dem Messerangriff eines 45-jährigen Mannes auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in einer Delmenhorster Bäckerei hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg nun einen Antrag auf Untersuchungshaft wegen Verdachts des versuchten Mordes gestellt.

Wie berichtet, hatte der Mann am Mittwoch seine Ex-Frau in einer Bäckerei an der Bahnhofstraße, in der sie arbeitete, besucht und mit ihr einen Streit angefangen, ehe er ein mitgebrachtes Messer gezückt und auf die Frau eingestochen hatte. Mehrere Zeugen hatten den Mann überwältigen können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei Delmenhorst davon aus, dass die Zeugen, die vor Ort eingegriffen haben, der 41-jährigen Frau das Leben gerettet haben. Sie befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilt.

Der 45-Jährige wurde am Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Delmenhorst vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde der 45-Jährige an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Zum Tatmotiv können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, da sich der Täter zum Tatvorwurf bislang nicht eingelassen hat.

Die Polizei dankte den Zeugen auch noch einmal für die gezeigte Zivilcourage, insbesondere, weil die beteiligten Personen ohne Rücksicht auf mögliche Eigengefährdungen gehandelt haben.