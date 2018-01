Niels Högel (dpa)

97 weitere Mordfälle wirft die Staatsanwaltschaft Oldenburg dem ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel vor und hat jetzt erneut Anklage erhoben. Im Zusammenhang mit den Krankenhausmorden in Delmenhorst und Oldenburg ist es bereits die dritte Anklage. Nach den umfangreichen Ermittlungen der Sonderkommission „Kardio“ und nach Abschluss der letzten noch offenen toxikologischen Untersuchungen werden Högel nun weitere 62 Taten in seiner Zeit in Delmenhorst und 35 Taten während seiner Zeit am Klinikum Oldenburg zur Last gelegt.

„Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, seinen Opfern verschiedene, jeweils nicht indizierte Medikamente, namentlich Kalium, Gilurytmal (Wirkstoff Ajmalin), Sotalex (Wirkstoff Sotalol), Xylocain (Wirkstoff Lidocain) und Cordarex (Wirkstoff Amiodaron) verabreicht zu haben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Wegen eines versuchten Mordes saß Högel bereits in den Jahren 2006 bis 2008 vor Gericht. Dann noch einmal wegen sechs ihm zur Last gelegter Morde in den Jahren 2014 und 2015.

Damals erhielt er auch eine lebenslange Freiheitsstrafe, ein lebenslanges Berufsverbot wurde bereits verhängt, zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest, sodass die Haftprüfungstermine erst später möglich sind. Im Rahmen des jüngsten Verfahrens haben die Ermittlungsbehörden auch erst begonnen, das gesamte Ausmaß seiner Taten aufzuarbeiten.

Zuvor hatte es geheißen, dass es juristisch keinen Unterschied mache, ob er für einen oder zahlreiche Morde angeklagt werde, weil es keine Änderung im Strafmaß gebe. Erst auf Druck von betroffenen Verwandten kam wieder Bewegung in die Geschichte.

Am ehemaligen Klinikum Delmenhorst soll Niels Högel allein 62 Morde begangen haben, die jetzt neu verhandelt werden.

Das Motiv von Högel war rein egoistischer Natur. Er wollte die Patienten in lebensgefährliche Krisen bringen, um sich bei der anschließenden Reanimation gegenüber seinen Kollegen und Vorgesetzten in einem strahlenden Licht präsentieren zu können. Ein weiterer Antrieb war, etwas gegen die von ihm im Arbeitsalltag empfundene Langeweile zu tun. Das war auch das, was Högel bei Vernehmungen selbst ausgesagt hatte. Als versiertem Rettungssanitäter war ihm auch bewusst, führt die Staatsanwaltschaft aus, dass die von ihm eingesetzten Medikamente bei den Patienten lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen bis hin zum Kammerflimmern sowie Blutdruckabfall auslösen konnten – und sie reanimiert werden mussten.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft nahm Högel dabei in allen Fällen den Tod der Patienten aufgrund der Wirkungen der Medikamente zumindest billigend in Kauf.

In drei Fällen, bei denen die Ermittler davon ausgingen, dass Högel seine Finger im Spiel hatte, wurde mithilfe der toxikologischen Untersuchung aber nicht nachgewiesen, dass sie Medikamente bekommen haben, die nicht ärztlich verordnet waren. "Ein Tatnachweis kann nicht mit der für die Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit geführt werden. Insoweit konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die bei den Exhumierungen gefundenen Medikamentenrückstände im Rahmen der gebotenen ärztlichen Behandlung verabreicht worden waren", führen die Staatsanwälte aus.