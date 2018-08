2003 zogen die letzten Mieter aus dem Haus, das größtenteils aus Ein-Zimmer-Appartements besteht. Seitdem verfällt das Gebäude. (Janina Rahn)

Und noch ein Geisterblock im Wollepark wird fallen: Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, hat sie das seit 15 Jahren leer stehende Gebäude Westfalenstraße 8 gekauft. Die Stadt hat nach eigenen Angaben 79 000 Euro bezahlt, dazu kommen die üblichen Nebenkosten. Im Vergleich zu dem, was die Stadt für den Kiosk bezahlt hat, der sich an dem Gebäude befand, ist das schon ein echter Schnapper: 130 000 bezahlte die Stadt für das Büdchen, das bereits abgerissen ist. Und im Vergleich zu dem, was der vorherige Besitzer für das 122 Wohnungen große Mehrfamilienhaus bezahlt hat, ist der jetzige Preis immer noch ein Schnäppchen. Denn in einer Zwangsversteigerung im Dezember 2015 hatte Amir Suljic vom Edewechter Stahl- und Betonbau Suljic unglaubliche 200 000 Euro geboten. Für eine Schrottimmobilie, auf der damals schon eine Abrissverfügung lag. Der Verkehrswert war vor drei Jahren mit 110 000 Euro angegeben, die Stadt Delmenhorst hatte bis 155 000 Euro mitgeboten.

Seit der Versteigerung vor fast drei Jahren ist nichts weiter passiert. Das Gebäude steht immer noch und verrottet, ein Bäumchen wächst auf einem der Balkone. Die Verwaltung stand nach eigener Aussage stets in Kontakt mit dem Besitzer. Als dieser auch nach Jahren keinerlei Anstalten machte, der 2015 endgültig vor Gericht von der Stadt erstrittenen Abrissverfügung zu folgen, verhängte sie sogar ein Zwangsgeld in fünfstelliger Höhe, wie Stadtsprecher Timo Frers dem DELMENHORSTER KURIER bereits im Oktober des vergangenen Jahres erklärte. Und es passierte: nichts. Offensichtlich wurde mit diesem Mittel zumindest die Verhandlungsbereitschaft von Suljic erhöht, der Stadt das Grundstück zu verkaufen. Und damit wohl das Verlustgeschäft seines Lebens zu machen. Was nun mit aus diesem Zwangsgeld wird, ist unklar. Muss es der Vorbesitzer bezahlen? Wurde es ihm erlassen? Aus der Verwaltung heißt es dazu auf Nachfrage: „Diese Fragen können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht beantwortet werden.“ Fest steht aber: Mehr als den Verkehrswert darf die Stadt für das Gebäude nicht bezahlen. Das ist beispielsweise an anderer Stelle im Wollepark das Problem. Seit Jahren bereits will die Stadt die Gebäude Am Wollepark 13 und 14 kaufen. Eben für den Verkehrswert, der einmal vor einigen Jahren mit 700 000 Euro angegeben wurde. Doch der Besitzer fordert eine Viertelmillion Euro mehr. Eine Gerichtsurteil steht seit Jahren aus.

Wie auch immer: Für den Kauf des Hauses Westfalenstraße muss die Stadt „allerdings nicht alles selbst bezahlen“, teilt die Verwaltung mit. Da die Immobilie im Sanierungsgebiet „Wollepark – Soziale Stadt“ liegt, können für einen Teil der Summe auch Städtebaufördermittel eingesetzt werden. „Aus demselben Fördertopf wird anschließend auch der Abriss zu zwei Dritteln bezuschusst“, heißt es. Die Abwicklung des Abrisses wird – wie schon beim Parkhaus und den Blöcken Am Wollepark 1 bis 5 – der Sanierungsträger Gewoba übernehmen. Allerdings werden die Bagger auch erst im kommenden Jahr anrollen, teilt die Stadt mit.

Die Planungen für die Nachnutzung des 2444 Quadratmeter großen Grundstücks direkt neben dem Nachbarschaftszentrum Wollepark laufen bereits. Vor vielen Jahren war in der direkten Nachbarschaft das ehemalige Kurbad der Arbeiterwohlfahrt abgerissen worden. Stattdessen wurden hinter dem Nachbarschaftszentrum Gärten für Wolleparkbewohner angelegt, die auch rege genutzt werden. Der Stadtumbau geht an der Stelle also ganz langsam voran.

„Das ist eine super Nachricht für den Wollepark“, wird Oberbürgermeister Axel Jahnz zitiert. „Es geht weiter voran. Wir werden auch diesen Schandfleck beseitigen, wie ich es angekündigt habe, und dort etwas Neues schaffen. Aber wir werden es nicht dabei belassen, sondern auch bei weiteren Missständen für die Menschen im Quartier am Ball bleiben.“ Die Aussage dürfte auch noch mal ein deutlicher Hinweis an die Besitzer der Häuser Am Wollepark 11 und 12 sein, die seit November vergangenen Jahres leer stehen. Dort soll eigentlich saniert werden, passiert ist bislang nichts. Falls die Blöcke weiter verfallen, dürfte die Stadt auch dort versuchen, eine Abrissverfügung zu erwirken.

Auch Stadtbaurätin Bianca Urban ist froh und zufrieden: „Es ist wunderbar, dass uns jetzt der Ankauf der Immobilie in dem Wohnquartier gelungen ist. Die Sanierungsziele werden so weiter umgesetzt. Für das Quartier ergeben sich neue Möglichkeiten. Ein großer Vorteil ist, dass die Stadt als Eigentümerin jetzt selbst handeln kann. Das ist bei solchen Problemimmobilien ganz entscheidend.“ Die Stadt werde umgehend die Beseitigung des Gebäudes vorbereiten, was auch ein wichtiges optisches Signal für die Menschen im Wollepark sei. „Es zeigt sich, dass Ausdauer und Beharrlichkeit zum Erfolg führen“, erklärte Bianca Urban.

Ideen scheinen innerhalb der Verwaltung über die Folgenutzung des Grundstücks reichlich vorhanden, allerdings ist eine Diskussion darüber noch nicht angestoßen worden. Für das Grundstück gilt derzeit der 1972 aufgestellte Bebauungsplan Nummer 76 – und der erlaubt bis zu sechs Vollgeschosse. Ändern würde sich das erst, wenn der im Januar 2012 öffentlich vorgestellte neue Bebauungsplan 338 greifen würde – doch der ist vor mehr als sechs Jahren zwar diskutiert, aber nie auf den Weg gebracht worden. In den damaligen Planspielen hatte die Verwaltung nicht nur das Haus an der Westfalenstraße 8 dem Erdboden gleich machen wollen, sondern auch den sich an Westfalen- und Schwabenstraße entlangschlängelnden Block. Dort sollten – in unmittelbarer Nachbarschaft zu Parkanlage und See – schmucke Einfamilienhäuser entstehen.

Doch dieser Plan dürfte tief in einer Schublade schlummern, derzeit gibt es auch überhaupt keinen Grund, ihn weiter zu verfolgen. Mal abgesehen davon, dass die Stadt an weitere Gebäude gar nicht mehr herankommt, nachdem im Sommer 2014 fast alle Häuser des nördlichen Wolleparks vom Investor Grand City Property gekauft wurden. Aber es zeigt sich auch, dass der Berliner Investor offensichtlich gewillt ist, aus eigener Kraft dazu beizutragen, das Quartier weiter aufzuwerten. Nach und nach werden Wohnungen in den früher teils ebenfalls arg heruntergekommenen Häusern saniert und wieder vermietet. Zudem kümmert sich Grand City Property auch um die Mieter, bietet beispielsweise zu Nikolaus oder in den Ferien Aktionen für Kinder an. Und was für den sozialen Frieden im Quartier wohl noch wichtiger ist: Endlich gibt es für die Bewohner verlässliche Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt. Das war früher nicht der Fall und hatte stets zu großem Unmut geführt.