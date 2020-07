Seit elf Jahren eine Leerstandsruine: Hertie in Delmenhorst. (Ingo Möllers)

Abriss. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner nicht öffentlichen Sondersitzung am späten Mittwochnachmittag nach Informationen des DELMENHORSTER KURIER einstimmig dafür votiert, Hertie in der Innenstadt abzureißen. Der Auftrag an die Verwaltung lautet nun: Den bisherigen städtebaulichen Vertrag mit der Ersten Projektentwicklungsgesellschaft, die Hertie für die Deutsche Immobilien-Holding (DIH) betreut, zu kündigen.

In einem zweiten Schritt soll die Stadt demnach das Gebäude kaufen. Dem Vernehmen nach klafft zwischen den Vorstellungen von Investor Werner Uhde und dem, was die Stadt bieten kann, aber noch eine Lücke von über rund 1,4 Millionen Euro. Der Verkehrswert des ehemaligen Kaufhauses beträgt 1,9 Millionen Euro, zudem würde die Stadt wohl die Kosten für die Entkernung von wiederum etwas über einer Million Euro übernehmen. Aber Investor Werner Uhde fordert dem Vernehmen nach mehr als diese drei Millionen Euro.

Die Politik erhofft sich, den Stillstand an der Stelle endlich zu durchbrechen. Nach dem Abriss des Gebäudes, der nach aktuellen Informationen jetzt doch förderfähig für die Kommune sein soll, kann an der Stelle dann etwas vollkommen Neues entstehen. Diese Option existierte bislang in der Diskussion über die weitere Entwicklung des Hertie-Areals auch schon, und zwar in einer Vorlage der Verwaltung als sogenannte Variante 5. Die Verwaltung bevorzugt sie nicht unbedingt.

In der Vorlage aus dem September 2019 hieß es: „Die Praxis ist bei vergleichbaren Projekten üblich. Diese Variante bedeutet allerdings einen erheblichen Aufwand, der im Fachdienst 51 zu leisten wäre. Dies hätte eine weitere womöglich jahrelange Verzögerung der Entwicklung Hertie-Kaufhauses zur Folge.“ Das Projekt wäre unter städtischer Regie wahrscheinlich nur zu stemmen, wenn damit ein Projektmanager betraut würde.

Weitere Informationen folgen.