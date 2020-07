Jüngst haben die Absolventen eines neues Tagespflegepersonen-Kurses ihre Zertifikate von der Volkshochschule erhalten, da startet die Stadt auch schon die nächste Ausbildungsrunde. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst hat ein Problem. Es heißt: Kinderbetreuung. Allein zum kommenden Kita-Jahr, das am 1. August beginnt, sind knapp 800 Kinder nicht mit einem Betreuungsplatz versorgt (wir berichteten). Die Stadt muss schleunigst tätig werden, um dem Bedarf – und dem Rechtsanspruch – gerecht zu werden. Kindertagesstätten sollen ausgebaut und neu gebaut werden. Doch das wird nicht reichen.

Deshalb will die Stadt auch den Bereich der Kindertagespflege ausbauen. Stundensätze sollen erhöht werden, für interessierte Tagesmütter und -väter ohne eigene Räumlichkeiten sollen Räume angemietet werden, weitere Qualifizierungsmöglichkeiten sollen angeboten werden – aber vor allem sollen Menschen gefunden werden, die Interesse daran haben, in der Kindertagespflege tätig zu werden.

Dafür veranstaltet das Familien- und Kinderservicebüro am Dienstag, 14. Juli, um 17 Uhr in der Markthalle einen Informationsabend zu dem Thema. Angesprochen sind laut Ankündigung alle Delmenhorster, die Freude am Umgang mit Kindern haben. Der Info-Abend soll vor allem Einblicke in die Tagespflege ermöglichen. Es soll über die Tätigkeit selbst, aber auch über einen neuen Qualifizierungskurs informiert werden.

Laut der Stadt ist die Kindertagespflege eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit. Im eigenen Haushalt oder in gemieteten Räumen werden in kleinen Gruppen Kinder im Alter bis 13 Jahre betreut. Aber auch Erziehung und Bildung spielen dabei eine Rolle.

Überwiegend werden laut der Stadt Kinder unter drei Jahren betreut. Aber auch Kinder anderer Altersgruppen, einschließlich Schulkinder, nutzen dieses Angebot, wenn die Eltern arbeiten müssen und die Betreuungszeiten im Kindergarten oder in der Schule nicht ausreichen. Sofern die Tagespflegeperson nicht über geeigneten Wohnraum verfügt, können die Kinder auch im Haushalt der Eltern oder im Team mit anderen Tagespflegepersonen in Großtagespflegestellen betreut werden. Die Voraussetzung für die Qualifizierung zur Tagespflegeperson sind gute Deutschkenntnisse (Sprachniveau B2) und mindestens ein Hauptschulabschluss.

Im August soll ein zweiter Qualifizierungskurs nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB) starten. Er umfasst 160 Unterrichtseinheiten als tätigkeitsvorbereitende und 140 Unterrichtseinheiten als tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung. Ergänzend werden die Teilnehmer bei bereits tätigen Tagespflegepersonen hospitieren sowie Praktika in Kindertagesstätten absolvieren.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen sich Interessierte im Vorfeld für den Info-Abend anmelden. Das Familien- und Kinderservicebüro nimmt die Anmeldungen bis Freitag, 10. Juli, unter der Telefonnummer 04221 / 99 29 00 oder per E-Mail an familienservicebuero@delmenhorst.de entgegen.