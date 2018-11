Seit einem Jahr und einem Monat stehen die beiden Wollepark-Wohnblöcke 11 und 12 inzwischen leer. Für eine damals eingesetzte Brandwache und die Stilllegung der Gebäude will die Stadtverwaltung nun die Kosten geltend machen. (INGO MÖLLERS)

Die Stadtverwaltung Delmenhorst hat einen neuen Schritt getan, der den Kauf der beiden leer stehenden Wollepark-Wohnblöcke 11 und 12 durch die Kommune wahrscheinlicher machen dürfte. Denn nach der Schließung der beiden Wohnhäuser infolge der Wasser- und Gassperre im November vergangenen Jahres macht die Stadtverwaltung nun die entstandenen Kosten geltend. Sie hat kürzlich den einzelnen Wohnungseigentümern die Rechnungen für die eingesetzte Brandsicherheitswache, die nach der Schließung der Blöcke notwendig wurde, sowie für die Stilllegung der Gebäude zukommen lassen. Insgesamt belaufen sich die ausstehenden Zahlungen auf rund 160 000 Euro.

Damit werden den Plänen der Eigentümergemeinschaft, die beiden Blöcke langfristig wieder instand zu setzen und wiederzubeleben, weitere Hürden in den Weg gelegt. Noch Ende Oktober dieses Jahres hatte Matthias Volkmer, Verwalter der Eigentümergemeinschaft und selbst Besitzer einer der insgesamt 80 Wohnungen, mitgeteilt, man halte an den Plänen fest, die Häuser wieder herrichten zu lassen. Im Frühjahr hatte er bereits von dem Gebührenbescheid über 160 000 Euro durch die Stadt erfahren und moniert, dass ihnen immer neue Steine in den Weg gelegt würden.

Es ist allgemein bekannt, dass der Stadt die beiden Gebäude ein Dorn im Auge sind und sie diese eigentlich abreißen lassen möchte. „Ein Ankauf der beiden Bauten durch die Stadt unter der Bedingung eines Gesamterwerbs kam bislang nicht zustande“, teilt dazu aber Stadtsprecher Timo Frers mit. Matthias Volkmer war für eine Stellungnahme am Mittwochabend nicht mehr erreichbar.

Die beiden Häuser 11 und 12 waren am 1. November 2017 verschlossen worden, nachdem die Delmenhorster Stadtwerke wegen ausgebliebener Zahlungen zunächst das Wasser und später auch das Gas abgestellt hatten. Als die Stadt schließlich alle Wohnungen kontrollierte und anschließend durch den Hausverwalter die Gebäude gegen unbefugten Zugang sichern ließ, waren von den früheren Mietern nur noch fünf Bewohner übrig geblieben. „Wegen schwerer baulicher Mängel bestand für beide Gebäude eine Räumungsverfügung“, erläutert Frers.

Die Schließung war unter anderem mit groben Brandschutzmängeln begründet worden, die durch die Wassersperre maßgeblich verursacht worden und von der Hauseigentümergemeinschaft nicht behoben worden war. Bereits lange vor der Schließung im November hatte die Stadtverwaltung deswegen eine Brandsicherheitswache eingesetzt. Rund vier Monate lang war die Brandwache im Einsatz, laut Stadt habe diese „die Missstände auf Dauer“ aber nicht kompensieren können.

Brand im Februar

Am 19. Februar dieses Jahres war es in Wohnblock 12 dann tatsächlich zu einem Brand gekommen. Obdachlose, so die Vermutung der Feuerwehr, hatten sich Zugang zu dem Gebäude verschafft und das Feuer im siebten Stock des Hauses verursacht. Das war allerdings zügig durch die Feuerwehr gelöscht worden, Menschen hatten sich bei ihrem Eintreffen keine mehr im Gebäude aufgehalten. Matthias Volkmer hatte berichtet, dass immer wieder Menschen versuchen würden, in die Blöcke einzusteigen.

Die Stadtverwaltung unterstützte daraufhin im Juli dieses Jahres den Gebäudeverwalter dabei, die zwischenzeitlich aufgebrochenen Eingangstüren wieder zu schließen. „Die Hauseigentümergemeinschaft konnte diese Arbeiten nicht selbst finanzieren“, heißt es seitens der Stadt. Einen Monat später, Mitte August, besichtigte der städtische Fachdienst Bauordnung gemeinsam mit dem Verwalter und einem von diesem bevollmächtigten Rechtsanwalt die Gebäude erneut. Der Schädigungsgrad wurde dokumentiert. „Unterhaltungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen durch die Hauseigentümergemeinschaft waren zum Zeitpunkt der Begehung nicht erkennbar“, berichtet Frers. Die Gebäude seien in ihrer Substanz stark geschädigt gewesen. Für Frühjahr 2019 ist nun eine weitere Überprüfung des Gebäudezustands geplant. „Schlussfolgerungen zum weiteren Verfahren sind frühestens zu diesem Zeitpunkt möglich“, erklärt der Stadtsprecher.