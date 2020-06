Die Stadionhalle hat sich inzwischen als Ort der Ratssitzungen etabliert. Die verschärften Hygieneregeln für die Redner stoßen jedoch nicht bei allen Ratsmitgliedern auf Zustimmung. (Ingo Möllers)

Die Politik muss handlungsfähig bleiben, war das Mantra nach dem verordneten Lockdown im März dieses Jahres. Dafür zog der Stadtrat in die Stadionhalle, weil nach Ansicht der Stadtverwaltung nur dort die erforderlichen Sicherheitsabstände einzuhalten seien und dies aufgrund der dortigen Tribüne ebenso für das Publikum gelten könne. Die Stadionhalle hat sich mittlerweile als Sitzungsort eingespielt, doch über die Frage, was denn eine sinnvolle Sitzungshygiene sein könnte, wird weiterhin nachgedacht und mitunter erbittert gestritten.

„Soll das ein Witz sein?“, fragt Uwe Dähne (Grüne & Partner) rhetorisch in einer E-Mail an den Sitzungsdienst in der Stadtverwaltung, die dem DELMENHORSTER KURIER vorliegt. Denn der Sitzungsdienst hatte gemeinsam mit dem Fachdienst Gesundheit beschlossen, dass zukünftig ein erweitertes Hygienekonzept gelten müsse, dass allerdings den Sitzungsbetrieb möglicherweise erheblich beeinträchtigen könnte: Dass, wer reden möchte, nach vorn ans Redepult schreiten muss, ist in Delmenhorst gelebte Praxis. Zukünftig müssen vor dem Redebeitrag die Hände desinfiziert, anschließend Einmal-Handschuhe angezogen, dann ein Mikrofon-Überzieher genommen und über das Mikrofon gestülpt werden. Anschließend darf geredet werden. Nach der Rede ist der Mikrofon-Schutz abzuziehen, sind die Einmal-Handschuhe auszuziehen und die Hände noch einmal zu desinfizieren.

Dähne, der Empörte, befürchtet, dass sich Debatten zukünftig aufgrund dieser Praxis endlos in die Länge ziehen könnten oder gar nicht mehr stattfinden würden, weil niemand die Prozedur ausführen möchte. In der Ausschuss-Praxis der vergangenen Woche wurde dem Verfahren mit einigem Pragmatismus begegnet und das Hygiene-Konzept nur in Teilen verschärft. So durften Redner ihre Hände nur auf das Pult zu legen, wenn sie denn frische Handschuhe anzogen, weshalb viele mit auf den Rücken verschränkten Armen und nur zaghaft zum Mikrofon gebeugt redeten.

Murat Kalmis (FDP/UAD) hatte unterdessen vorgeschlagen, die Stadt möge für jedes Ratsmitglied ein Mikrofon am Platz bereitstellen, so wie dies in anderen Kommunen, zum Beispiel Ganderkesee gehandhabt wird. Was auch den Vorteil hätte, dass die Bewegungen in der Halle reduziert würden und niemand mehr auf seinem Weg zum Redepult durch die Aerosol-Wolke der Vorredner gehen muss. Kalmis‘ Antrag datiert vom 10. Mai, also fünf Wochen vor der Vorstellung der verschärften Hygiene-Regeln. Und nach Auskunft Kalmis‘ würde das Rathaus den Vorschlag begrüßen und eine entsprechende Mikrofonanlage in Kürze der Politik vorstellen wollen.