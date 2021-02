Die Corona-Pandemie macht auch den Feierlichkeiten zu "650 Jahre Stadtrechte" einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. (STADT DELMENHORST)

Für die Kultur- und Veranstaltungsbranche ist die Corona-Pandemie wie ein realer Albtraum, der nun schon seit fast einem Jahr den Großteil der Planungen zunichtemacht. Doch im Sommer 2021 – so die Hoffnung – müsste doch auch bei Konzerten, Theateraufführungen und Volksfesten ein Stück Normalität möglich sein. In Delmenhorst ist das Jubiläum „650 Jahre Stadtrechte“ ein konkreter Silberstreifen am Horizont. Doch nun steht der Festakt auf der Kippe. Der Stadtrat wird am Mittwoch darüber entscheiden, ob die Feierlichkeiten um ein Jahr verschoben werden.

In der Delmenhorster Stadtverwaltung verantwortet der Erste Stadtrat Markus Pragal den Bereich Kultur. „Die Planungen für das Jubiläum laufen nun seit knapp einem Jahr. Sie waren also von Anfang an davon abhängig, wie sich die Pandemie entwickelt“, sagt Pragal. Im vergangenen Jahr sei man im Rathaus noch davon ausgegangen, dass im Juli ein großer Festakt mit vielen Delmenhorstern möglich ist.

„Heute ist der Stand: Wir wissen es nicht genau“, gesteht Pragal ein. Großveranstaltungen mit vielen Besuchern betrachte die Spitze der Stadtverwaltung in diesem Sommer als unrealistisch. „Mit dieser Unsicherheit lassen sich keine Verträge abschließen“, betont Pragal.

Neues Motto: 650+1

Nach einem Beschluss des Rats wäre ein Empfang von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und eine Rathaus-Illumination zur Stadtgeschichte in diesem Jahr damit vom Tisch. „Wir wollen natürlich so vielen Delmenhorstern wie möglich die Teilnahme ermöglichen. Für das kommende Jahr planen wir deshalb unter dem Titel ,650 +1'“, sagt Pragal. Aber auch im laufenden Jahr soll ein Kultursommer im kleineren Rahmen möglich sein – laut Beschlussvorlage erarbeitet die Verwaltung dazu gerade ein Konzept. Die auf Initiative der CDU bereitgestellten 40.000 Euro für Kulturideen örtlicher Veranstalter sollen so weiterhin im Jahr 2021 der gebeutelten Branche unter die Arme greifen.

Für Heinz Bußmann ist das eine gute Nachricht. Mit seinem Unternehmen Advantage Event Projekte organisiert er in Delmenhorst Konzerte und Sportveranstaltungen. „Ich habe mich darüber gewundert, dass das Jubiläum nun verschoben werden soll. Es ist aber richtig, an einem Kultursommer im Juli und August festzuhalten“, sagt er.

Mit einem mehrwöchigen Veranstaltungsformat will sich Bußmann bei der Stadt um einen Zuschuss aus dem Fördertopf bewerben. Frist ist der 15. Februar. Bußmann könnte seine Idee auch bei anhaltenden Beschränkungen umsetzen. „Open Air ist das sicherste Format überhaupt, Stühle mit großem Abstand oder großzügige Laufwege sind da problemlos möglich“, erklärt er.

Ausstellung in der Nordwolle bleibt

Auch abseits des finanziell geförderten Kultursommers will die Stadt an einigen Formaten im Zusammenhang mit dem Jubiläum festhalten. Bestes Beispiel dafür ist eine Ausstellung im Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur unter dem Motto „Dein Verein – Delmenhorster Stadtgeschichte(n)“, welche im Juni eröffnet werden soll (wir berichteten). Darin erzählt das Museum, wie Vereine die Stadtgeschichte geprägt haben. Delmenhorster konnten sich mit ihrer Vereinsgeschichte darum bewerben, Teil der Ausstellung zu werden.

„Diese Ausstellung läuft ein Jahr. Wir können sie also noch sehr gut in die Veranstaltungen des kommenden Jahres einbinden“, erklärt Kulturchef Pragal. Es seien auch noch weitere kleinere Ideen in Arbeit, die schon in diesem Jahr umgesetzt werden können. Details will er aber noch nicht nennen. „Da müssen wir auch kurzfristig reagieren, wenn sich die Pandemielage ändert“, sagt Pragal.

Zur Sache

Erlaubnis für Graf Gerds Stadtgetümmel

Für ein Wochenende in das Mittelalter eintauchen – das ermöglichte „Graf Gerds Stadtgetümmel“ zuletzt im Juli 2019 auf der Graftinsel. Nach der Vorberatung im Umweltausschuss hat der Verwaltungsausschuss in der vergangenen Woche entschieden, dass die Delmenhorster Wirtschaftsförderung (DWFG) für den Mittelaltermarkt am 3. und 4. Juli wieder die Graftinsel nutzen darf. Im Umweltausschuss hatten Politiker auch von CDU, Grünen und Linken kritisiert, dass der Termin zum wiederholten Mal in die Brut- und Setzzeit fällt. Für die Veranstaltungsplanung im Jahr 2022 soll die DWFG deshalb mit den teilnehmenden Gruppen klären, ob eine Terminverschiebung möglich ist. In diesem Jahr müssen natürlich mögliche Corona-Beschränkungen beachtet werden. „Es ist nichts in Stein gemeißelt. Wir werden gucken, ob auch andere Lösungen zu finden sind“, sagte Ralf Hots-Thomas, Geschäftsführer der DWFG, im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER.