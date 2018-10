Die Familie hält fest zusammen, auch in schweren Zeiten. Von links: Melanie, Jörg und Leon Rathschlag. (Ingo Möllers)

Bald ist es wieder soweit. In zwei Tagen wird Leon in das Pius-Hospital in Oldenburg gehen müssen, noch einmal fünf Tage Chemotherapie aushalten. Danach folgen zehn Tage ambulante Therapie. Seit der Diagnose im August ist es der dritte Zyklus. Der Kampf gegen den Lymphknotenkrebs läuft auf Hochtouren, doch noch ist nicht absehbar, ob ihn der Zwölfjährige gewinnen wird. Die Krebserkrankung eines Kindes stellt jede Familie auf eine harte Probe, doch Familie Rathschlag trifft es besonders hart. Denn Leon ist Autist, genau wie seine beiden jüngeren Geschwister Mick und Svea. Autistisch veranlagte Kinder brauchen mehr Unterstützung, insbesondere ein geregelter Alltag ist für sie wichtig. Doch das ist derzeit kaum zu leisten, die Eltern stehen vor einer Mammutaufgabe.

„Ich tue wirklich alles für meinen Sohn“, sagt Jörg Rathschlag. „Wenn meine Hilfe gebraucht wird, bin ich da, egal was der Chef sagt.“ Er ist der Verdiener, von seinem Gehalt lebt die fünfköpfige Familie. Angestellt ist er als Zerspanungsmechaniker, mit einer Zusatzqualifikation arbeitet er aber auch an der Programmierung von Industriegeräten. Bislang habe er von Chef und Kollegen Rückendeckung bekommen. „Aber ich habe schon eine gewisse Angst, ob das so weiter geht. Bislang war alles planbar, aber das kann sich schnell ändern“, erklärt der Vater. Er wird Leon in die Klinik begleiten, mit ihm für fünf Tage ein Zimmer teilen. Er wechselt sich mit seiner Frau ab, Zyklus um Zyklus. Dafür muss er entweder Urlaub anmelden, oder er bekommt freie Tage, die der Arbeitgeber dann vom Lohn abzieht.

Schwieriger Alltag

Und hier beginnt eines der vielen Probleme. Denn diesen Lohnausfall kompensiert eigentlich die Krankenkasse – zumindest zu 90 Prozent. Doch das kann dauern. „Es ist ein unglaublicher bürokratischer Aufwand. Und nun sollen wir rechtfertigen, dass die Begleitung überhaupt nötig ist“, holt Melanie Rathschlag aus. Dabei sei dies auf der Kinderstation üblich, sogar 18-Jährige würden zum Teil noch begleitet. Hinzu kommt die autistische Veranlagung von Leon. „Das Kind hat Krebs, was muss da noch genehmigt werden?“, sagt der Vater. Die seelische Unterstützung von Leon ist ihm sehr wichtig.

„Und dann ist da noch unser weißes Elend“, setzt Jörg Rathschlag fort. Damit meint er das weiße Familienauto der Familie. „Das ist unsere Lebensader, wir brauchen es überall.“ Das Getriebe macht Probleme, das Fahrzeug verliert Flüssigkeit. Eine Reparatur ist überfällig. „Ich weiß nicht, wann ich das noch machen soll“, sagt Rathschlag. Aber auch die Kosten der Reparatur macht ihm Sorgen. So müssen viele Fahrten mit Leon per Taxe erledigt werden. Diese Kosten trägt überwiegend die Kasse, eine Selbstbeteiligung muss aber die Familie zahlen.

RTL dreht mit der Familie

Vor zwei Wochen wagte die Familie dann einen besonderen Schritt. Für die RTL-Sendung „Vera unterwegs zwischen Mut und Armut“ erzählte sie ihre Geschichte der Moderatorin Vera Int-Veen. Das neue Format befindet sich derzeit in Produktion, eine Ausstrahlung ist noch in diesem Jahr geplant. Für den ersten Dreh ging es in das Einkaufszentrum „Berliner Freiheit“ in Bremen-Vahr. Dass es um eine RTL-Produktion geht, konnten die Eltern nur erahnen. Viel mehr als die Gesprächspartnerin Int-Veen war ihnen vorab nicht bekannt. Wenige Tage vor dem Dreh kam dann die Anfrage, ob man Familie Rathschlag nicht auch zu Hause besuchen könne. Die Eltern sagten zu, die bekannte Moderatorin gab sich dann aber nicht die Ehre. Sie sei durch einen Dreh für „Schwiegertochter gesucht“ verhindert, erfährt die Familie. Das Kamerateam bringt für die Kinder Schokolade mit, dann dreht es fünf Stunden im Reihenhaus der Familie.

„Wir werden in der Nachbarschaft sehr oberflächlich beurteilt. Niemand weiß, wie unser Alltag aussieht“, erklärt Melanie Rathschlag. Der Garten sehe derzeit nicht so gut aus, weil sie einfach zu viele andere Dinge zu bewältigen habe. Die Familie hat insgesamt einen schweren Stand, sie seien schon als „unterstes Pack“ bezeichnet worden. „Einige haben schon mit Ordnungsamt und Jugendamt gedroht“, berichtet Rathschlag. Viele urteilten schlecht über die Familie, ohne die Hintergründe zu kennen. Rathschlag: „Wenn jemand auf Krücken geht, sieht das jeder, aber bei Autismus ist das anders.“ Sie wünscht sich mehr Verständnis für die Situation ihrer Familie. Dabei soll nun die RTL-Sendung helfen.

Für die Dreharbeiten zahlte die Produktionsfirma eine Aufwandsentschädigung. „Das war nicht viel, aber wir konnten das Geld gut gebrauchen“, gibt Rathschlag zu. Die Summe nennt sie nicht. Einen Eindruck, wie „gut“ die Produktionsfirma von Int-Veen zahlt, gibt der „Verafake“, mit dem Jan Böhmermann im April 2016 für Aufsehen sorgte. Das „Neo Magazin Royale“ des ZDF schleuste damals zwei Schauspieler in die berüchtigte Sendung „Schwiegertochter gesucht“ ein. So wurde bekannt: Für bis zu dreißig Drehtage erhalten die Beteiligten 150 Euro. Auch wenn dieser Betrag heute höher liegen mag, wird er wohl kaum für die Reparatur des Familienautos reichen.