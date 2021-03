Eine starke Windböe hat am Donnerstag einen Unfall in Dötlingen verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 29-jähriger Mann gegen 10 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger auf der Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen. Etwa auf Höhe der Straße Traher Weg löste sich der Kastenaufbau des Anhängers durch den starken Seitenwind und geriet auf die andere Fahrbahn. Eine entgegenkommende 34-jährige Autofahrerin aus Hatten konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Kastenaufbau zusammen. Bei der Kollision wurde der Wagen der Hatterin derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens gibt die Polizei mit 4500 Euro an. Personen wurden bei diesem Unfall nicht verletzt.

Infolge dieses Unfalls kam es auf der Wildeshauser Straße in Dötlingen kurze Zeit später noch zu einem zweiten Unfall, bei dem sich eine 20-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zuzog. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Großenkneten hatte aufgrund des vorausgegangenen Unfalls verkehrsbedingt angehalten. Dies übersah die 20-Jährige jedoch und fuhr laut Polizeibericht mit ihrem Wagen auf das Fahrzeug des 47-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro.